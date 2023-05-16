【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！

市場憧憬美國加息周期將近完結，隨之對減息的預期不斷升溫，投資者要把握高息尾班車。本網整合5大板塊、近30項投資產品，囊括藍籌股、ETF、派息基金、美國國債和港元定存，大部分都有5厘以上的高息投資選擇；其中更有10項更超過10厘，有興趣鎖定高息的讀者絕不要錯過。

1. 藍籌股

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有留意投資市場的讀者，相信對股票／藍籌股不會太陌生。本網在恒指成份股當中，列出5隻最高息的藍籌股，股息率8.16厘至11.26厘，其中有3隻都是10厘以上，包括中海油 （00883） 、中國神華 （01088） 和新世界 （00017） 。

至於本金較少又想投資高息股，可以選擇建設銀行 （00939） ，一手入場費5,390元，股息率也有8.16厘。

事實上，不少藍籌股的股息率均有6厘以上，例如中移動 （00941） 、恒地 （00012） 、中信股份 （00267） 、恒隆地產 （00101） 等等，這些股份也值得投資者留意。

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2. ETF

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想投資高息股，又怕把所有雞蛋放在同一個籃子，入手交易所買賣基金（ETF）不失為好選擇，可以讓你一次過投資一籃子股票、債券或商品，分散投資風險。

今年以來，對息口敏感的科技股一直成為市場焦點，帶動追蹤納斯達克100指數的華夏納指 （03086） 走勢做好，2023年至今累升23.64%，近3年累升49.13%；管理費僅0.3%，於行業較低水平。

在上述列出的5隻ETF當中，就有3隻近1年回報超過10%，包括平安香港高息股 （03070） 、價值黃金 （03081） 和安碩印度 （02836） 。

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3. 派息基金

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高息產品之中，基金也是不可多得。根據投資平台FSMOne資料顯示，最高息的派息基金是滙豐的亞洲高收益債券基金（美元）AM2，這個基金每月派息，年度化股息率10.811厘，也是上述10隻基金當中，唯一超過10厘回報的。

撇除債券基金，最高息的派息基金是安聯的收益及增長基金（H2-加元對沖）AM，這也是每月派息，派息方法包括現金派息／股息再投資，年度化股息率8.91厘。

4. 美國國債

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趁美國債息高企，投資者可以鎖定高息。目前為止，普遍短期國債的息率也在5厘以上，當中以1個月國債收益最高。

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5. 港元定存

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香港銀行再度爆發搶存戰，5厘以上的定存以1星期為主，當中更有3隻年息超過10厘。整體而言以建行亞洲的年息20厘最吸引，不過門檻也較高，起存金額50萬元，1星期速賺約1918元。

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上述介紹29項5厘以上的產品，當中就有10項是10厘以上回報，十分吸引。在這5大板塊以外，市場亦見多款高息保險產品，息率雖然不及前述產品之高，但普遍也有4厘或以上，值得投資者了解一下。

6. 保險產品

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富通保險正推出預繳保費優惠，只要在6月15日或之前投保指定壽險系列產品，並選擇以一筆過形式清繳應繳保費，則可以得到保證每年5%年利率之利息，為全行最高。

儲蓄保險方面，以網上人壽保險公司Blue的每年保證回報4.5厘最吸引。客戶只要投保1年期的「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」，以整筆繳付，就可以得到4.5厘保證回報；2年期則是4.3厘。最低保費額4,000美元（約3.12萬港元）。

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撰文︰HKET理財組

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