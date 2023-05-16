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【今日消費優惠】街頭派發壽桃牌「鮮意粉」 | 稻香集團推出$1乳鴿

個人增值 07:30 2023/05/16

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下4個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.壽桃牌： 街頭派發「鮮意粉」

    點擊圖片放大

5月17及19日，將於港、九、新界工商區及熱點免費派發，到埸要工作人員出示Facebook上對「壽桃 Sau Tao」的讚好同分享指定帖文就可獲取。
5月17日 (星期三) 08:00 –10:00 鰂魚涌 海光街 (近太古坊)
5月17日 (星期三) 11:30 – 13:30 銅鑼灣廣埸一期/銅鑼灣希慎廣埸旁

5月19日 (星期五) 08:00 –10:00 中環 碼頭郵局, 環球大廈側/皇后大道中
5月19日 (星期五) 11:30 –13:30 沙田港鐵站出口, 巴士站

2.稻香集團 $1「鴿級享受」

稻香再推$1優惠，今次優惠主角是乳鴿，2人同行，指定時間每人一隻$1鴿，三五知己叫小菜都能一起享受，即看圖片詳情:

    點擊圖片放大

3.惠康超級市場最新優惠

惠康超級市場指定貨品優惠，圖中優惠價由即日至5月18日:

    點擊圖片放大

 

4.Sogo 感謝祭 Part2

Sogo 感謝祭快到尾聲，即看Part2有什麼百貨優惠:

    點擊圖片放大

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撰文 : hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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