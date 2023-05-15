伴侶幾錢人工？調查︰僅41%人知道、聯名戶口令婚姻更幸福

許多伴侶在婚前並沒有對他們的財務狀況給予足夠關注，一項調查發現，幾乎一半（49%）的人結婚前沒討論過要如何處理財務問題，僅41%的人會告訴彼此他們的薪水，只有36%的人會坦誠自己的債務數量。

MarketWatch專欄作者Leslie Albrecht認爲，不對金錢開誠佈公，或許是一個表明你不信任你伴侶的跡象，有可能扼殺你們的親密關係。如果你突然發現你的靈魂伴侶信用記錄很差，熱戀時一起構築的夢想就會受到衝擊。

愛侶組建家庭時要面臨一個重大決定：應該將錢合併到聯名戶口中，還是保持各自賬戶獨立？

伴侶如何管理他們的錢，不僅僅是為了確保能按時繳水費。關於錢的討論可能會很快變得使人憂慮，有時會成為關係中更大問題的代理人戰爭，比如誰擁有更多權力，誰的事業更重要，以及誰做更多家務勞動。錢和花錢的方式也是價值觀的一種表達。如果你們的價值觀不一致，那麼你們為什麼會進入親密關係呢？

金錢問題有共識 看待事物更一致

Albrecht建議，兩人應分享財富、使用聯名戶口。她認爲，聯名賬户似乎會令婚姻更幸福，降低離婚的機率，而離婚可能會給個人經濟狀況造成毀滅性打擊。

密歇根大學副教授Scott Rick的最新研究表明，共用聯名戶口的伴侶要比不共用戶口的伴侶更幸福。

研究用兩年時間追踪了230對新婚伴侶。第一組伴侶必須開一個聯名戶口，第二組必須分開賬戶，第三組可以任意選擇。每隔幾個月，研究人員會對參加實驗的伴侶進行檢查，詢問他們的關係進展如何。Rick説，那些保持獨立戶口或任意選擇的伴侶（其中大多數保持獨立賬户）中，關係滿意度出現「典型下降」，他們在結婚之初最幸福，而蜜月期後滿意度就下降了。

但是，共用聯名戶口的伴侶保持了最初的幸福水平，他們的關係滿意度「似乎隨時間推移稍稍增加了一點」。Rick説，到兩年實驗期結束時，共用聯名戶口的伴侶看起來比其他兩個對照組的伴侶好很多。其中一部分原因是，前者在金錢問題上達成了共識，這促使他們進行了一些討論，開始更加一致地看待事物。

他表示，計分制會讓很多伴侶陷入這種狀態：「我昨天做了這件事，所以今天就輪到你了。」而分設獨立的賬戶，就會真正進入計分狀態：「我付了這樣，你付那樣」。Rick說，「你想擺脱記分制，擺脱『他』的錢和『她』的錢，進入『我們的錢』。」

研究的共同作者、印第安納大學助理教授Jenny Olson稱，報告顯示，與戶口獨立、甚至部分合併財務的伴侶相比，擁有聯名戶口的伴侶在婚姻中感情更團結一致。

利於規劃財務、控制支出

此外，聯名戶口也能帶來財務利益。把錢放在一家銀行可能幫你免除低額結存服務費，或者使你有資格獲得更高層次的客户獎勵。認證財務規劃師 Woody Derricks說，合併資產可以更輕鬆地管理賬單、規劃未來和應對緊急情況。

認證財務規劃師Kelley Long指，聯名戶口也對遺產規劃有好處。「有了聯合戶口，如果你的配偶發生什麼事，你的生活在財務上就會容易得多。一切都自動屬於你。你不必拿著死亡證明四處奔波，到處去索取一切。」

聯名戶口共享資金也有助於控制支出。Rick說，如果你知道另一半看得到你的支出情況，你可能會控制一下自己，所以它可能會抑制一些更奢侈的開支。

金錢個性完全相反 保留獨立賬戶更好

另一方面，保持獨立賬户對一些伴侶來説效果更好。Long的父母已結婚51年，從未共享資金。她説，他們在財務上都很負責任，但兩人在使用金錢上的個性相反。一個喜歡花錢，另一個討厭花錢，而且他們的收入也有差距。Long表示，保持獨立賬户是「一個充滿愛的決定」，讓他們「在婚姻中保持最大的幸福，而不必改變他們的個性」。

有理財規劃師認爲，如果伴侶二人相遇時間較晚，並已養成長期的財務習慣，或者有前次婚姻的孩子，保持獨立賬户也是有益的。

Derricks説，較晚結合的伴侶將財務分開，另一原因是為高度升值的資產保留一個遞增的基礎。他表示，如果某人擁有一項幾十年來升值幅度很大的投資，他們可能想把它保留在自己的名下。這樣如果他們去世較早，配偶或伴侶就會收到它，並在基數上得到全面提升，死後可以將其變現，而不必繳納利得税。

Rick認爲，在共享和完全分開財務之間，伴侶雙方還可以嘗試一種折衷辦法：用一個共同的賬户來支付家庭開支，而昂貴的愛好等個人支出則使用獨立賬户。他説，每個人都需要一個屬於自己的空間，聯名戶口肯定比完全分開好，但若有時間和精力，可以在聯名戶口之外附加一些分開的獨立賬户。

夫妻理財應由誰作主導？不一定收入較高的話事 要懂得放棄一些控制

兩夫婦月入12萬 想供子女留學英國 每年支出30萬感困難 如何增加現金流？

「有錢就唔使愁」？家庭理財有共識才能愈快樂

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App