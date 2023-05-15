  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伴侶幾錢人工？調查︰僅41%人知道、聯名戶口令婚姻更幸福

個人增值 17:34 2023/05/15

分享：

分享：

許多伴侶在婚前並沒有對他們的財務狀況給予足夠關注，一項調查發現，幾乎一半（49%）的人結婚前沒討論過要如何處理財務問題，僅41%的人會告訴彼此他們的薪水，只有36%的人會坦誠自己的債務數量。 

MarketWatch專欄作者Leslie Albrecht認爲，不對金錢開誠佈公，或許是一個表明你不信任你伴侶的跡象，有可能扼殺你們的親密關係。如果你突然發現你的靈魂伴侶信用記錄很差，熱戀時一起構築的夢想就會受到衝擊。

愛侶組建家庭時要面臨一個重大決定：應該將錢合併到聯名戶口中，還是保持各自賬戶獨立？

伴侶如何管理他們的錢，不僅僅是為了確保能按時繳水費。關於錢的討論可能會很快變得使人憂慮，有時會成為關係中更大問題的代理人戰爭，比如誰擁有更多權力，誰的事業更重要，以及誰做更多家務勞動。錢和花錢的方式也是價值觀的一種表達。如果你們的價值觀不一致，那麼你們為什麼會進入親密關係呢？

金錢問題有共識   看待事物更一致

Albrecht建議，兩人應分享財富、使用聯名戶口。她認爲，聯名賬户似乎會令婚姻更幸福，降低離婚的機率，而離婚可能會給個人經濟狀況造成毀滅性打擊。 

密歇根大學副教授Scott Rick的最新研究表明，共用聯名戶口的伴侶要比不共用戶口的伴侶更幸福。

研究用兩年時間追踪了230對新婚伴侶。第一組伴侶必須開一個聯名戶口，第二組必須分開賬戶，第三組可以任意選擇。每隔幾個月，研究人員會對參加實驗的伴侶進行檢查，詢問他們的關係進展如何。Rick説，那些保持獨立戶口或任意選擇的伴侶（其中大多數保持獨立賬户）中，關係滿意度出現「典型下降」，他們在結婚之初最幸福，而蜜月期後滿意度就下降了。

但是，共用聯名戶口的伴侶保持了最初的幸福水平，他們的關係滿意度「似乎隨時間推移稍稍增加了一點」。Rick説，到兩年實驗期結束時，共用聯名戶口的伴侶看起來比其他兩個對照組的伴侶好很多。其中一部分原因是，前者在金錢問題上達成了共識，這促使他們進行了一些討論，開始更加一致地看待事物。

他表示，計分制會讓很多伴侶陷入這種狀態：「我昨天做了這件事，所以今天就輪到你了。」而分設獨立的賬戶，就會真正進入計分狀態：「我付了這樣，你付那樣」。Rick說，「你想擺脱記分制，擺脱『他』的錢和『她』的錢，進入『我們的錢』。」

研究的共同作者、印第安納大學助理教授Jenny Olson稱，報告顯示，與戶口獨立、甚至部分合併財務的伴侶相比，擁有聯名戶口的伴侶在婚姻中感情更團結一致。

利於規劃財務、控制支出

此外，聯名戶口也能帶來財務利益。把錢放在一家銀行可能幫你免除低額結存服務費，或者使你有資格獲得更高層次的客户獎勵。認證財務規劃師 Woody Derricks說，合併資產可以更輕鬆地管理賬單、規劃未來和應對緊急情況。 

認證財務規劃師Kelley Long指，聯名戶口也對遺產規劃有好處。「有了聯合戶口，如果你的配偶發生什麼事，你的生活在財務上就會容易得多。一切都自動屬於你。你不必拿著死亡證明四處奔波，到處去索取一切。」

聯名戶口共享資金也有助於控制支出。Rick說，如果你知道另一半看得到你的支出情況，你可能會控制一下自己，所以它可能會抑制一些更奢侈的開支。

金錢個性完全相反   保留獨立賬戶更好

另一方面，保持獨立賬户對一些伴侶來説效果更好。Long的父母已結婚51年，從未共享資金。她説，他們在財務上都很負責任，但兩人在使用金錢上的個性相反。一個喜歡花錢，另一個討厭花錢，而且他們的收入也有差距。Long表示，保持獨立賬户是「一個充滿愛的決定」，讓他們「在婚姻中保持最大的幸福，而不必改變他們的個性」。

有理財規劃師認爲，如果伴侶二人相遇時間較晚，並已養成長期的財務習慣，或者有前次婚姻的孩子，保持獨立賬户也是有益的。

Derricks説，較晚結合的伴侶將財務分開，另一原因是為高度升值的資產保留一個遞增的基礎。他表示，如果某人擁有一項幾十年來升值幅度很大的投資，他們可能想把它保留在自己的名下。這樣如果他們去世較早，配偶或伴侶就會收到它，並在基數上得到全面提升，死後可以將其變現，而不必繳納利得税。

Rick認爲，在共享和完全分開財務之間，伴侶雙方還可以嘗試一種折衷辦法：用一個共同的賬户來支付家庭開支，而昂貴的愛好等個人支出則使用獨立賬户。他説，每個人都需要一個屬於自己的空間，聯名戶口肯定比完全分開好，但若有時間和精力，可以在聯名戶口之外附加一些分開的獨立賬户。

夫妻理財應由誰作主導？不一定收入較高的話事 要懂得放棄一些控制

兩夫婦月入12萬 想供子女留學英國 每年支出30萬感困難 如何增加現金流？

「有錢就唔使愁」？家庭理財有共識才能愈快樂

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽
2023/05/13
【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽
【母親節2023】慶祝變金錢煩惱？ 4招精明理財、把錢花對地方才過得開心
2023/05/12
【母親節2023】慶祝變金錢煩惱？ 4招精明理財、把錢花對地方才過得開心
掌握5大必備簡單技能！學會自己動手 人生省出一大筆錢
2023/05/11
掌握5大必備簡單技能！學會自己動手 人生省出一大筆錢
內地2022年人工統計出爐！呢個行業吸金力最勁、地產業獨跌
2023/05/10
內地2022年人工統計出爐！呢個行業吸金力最勁、地產業獨跌
【網絡熱話】可以完全用手機代替銀行卡嗎？幫銀包斷捨離、香港距離無卡化有多遠？
2023/05/10
【網絡熱話】可以完全用手機代替銀行卡嗎？幫銀包斷捨離、香港距離無卡化有多遠？
儲蓄 財富及資產管理 家庭關係 夫妻之道 離婚 結婚 經濟 水費 銀行

上一篇文章

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

下一篇文章

疫下香港5大消費行為轉變　飲食習慣改變、化妝美容顯著增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

股神巴菲特兒子 不繼承父業、財富回饋世界 寄語有錢人︰別為子女規劃人生
股神巴菲特兒子 不繼承父業、財富回饋世界 寄語有錢人︰別為子女規劃人生
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　
【勞力士】紫色Daytona 200萬成交、百達翡麗玫瑰金值540萬
【勞力士】紫色Daytona 200萬成交、百達翡麗玫瑰金值540萬
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
伴侶幾錢人工？調查︰僅41%人知道、聯名戶口令婚姻更幸福
伴侶幾錢人工？調查︰僅41%人知道、聯名戶口令婚姻更幸福
全球首富的人生要訣︰勿為天賦而驕傲、選擇做困難的事才值得自豪
全球首富的人生要訣︰勿為天賦而驕傲、選擇做困難的事才值得自豪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款