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養龜／鳥都有保險買？一年保費$2000（附最多人投保品種）

保險 16:47 2023/05/15

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年輕人愈來愈愛養寵物，且愈來愈願意為寵物而花費龐大開支。以寵物保險作為旗艦產品的虛擬保險公司OneDegree，宣布正式推出龜鳥保險，屬全港首創，保障涵蓋68種鳥類及53種龜類，今個月更有七折保費優惠。

住院一次已花費1萬元

OneDegree指出，根據該公司早前的調查結果，三成受訪主人表示每年均會帶其龜、鳥光顧獸醫診所，近七成受訪者表示，單單是門診開支已高達2,000 元，亦有部份龜、鳥需曾住院長逾兩天，醫療費用普遍達1萬元。有鑑於龜、鳥醫療費用高昂，調查中逾四成受訪者表示希望購買保險產品。

經七折後，龜鳥保險的每年保費約2092元，平均每月174元，每年診金賠償次數最高20次，範圍包括門診診金、住院及手術費用，賠償百分比達到50%。由於OneDegree為虛擬保險公司，投保及索償都在網上處理，投保不設經紀佣金。

保障涵蓋逾百種龜鳥

    點擊圖片放大

龜鳥保險自4月中起試業，不足一個月，輪候名單人數曾高達近1400人。最多人投保的是什麼品種？

最多人投保的龜鳥品種

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撰文︰HKET理財組

 

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欄名 : 保險百科

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