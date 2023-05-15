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身體檢查套餐　3成沒醫生參與？價格差近10倍　少至$800高達$8,000

精明消費 16:43 2023/05/15

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身體檢查已成為不少都市人每年一次的例行公事，市場上的體檢計劃繁多，價格差異也十分明顯。當中，基本身體檢查計劃就最常見的選項之一，消委會最新調查發現，33個基本身體檢查計劃的服務收費與資料，價格由$820至$8,310不等，相差逾9倍，相信與計劃的收費方式有關。即看最新調查發現︰

私營低價逐項計 私院貴但多項目
私營機構多以低價套餐作招徠，其他項目逐項收費。私院或附屬醫療中心收費一般較高但涵蓋較多項目，即使本來計劃標明較便宜的價錢，但加上附加項目後，總收費與私營醫療機構計劃相若。

附加項目的收費差距大
至於附加項目的收費差異亦頗大，例如進行運動心電圖檢查，調查的各個計劃的收費由1,880至3,790港元，相差逾1倍，而子宮頸細胞抹片的價格亦由$288至$600，同樣相差逾一倍。而由於各機構未必在其網站上詳細列明每項附加項目的收費，令消費者難以估計所需的總收費。

列出兩個價營造促銷效果
過半數機構中的計劃18個身體檢查計劃，會顯示2個不同收費，例如「原價／優惠價」，營造出折扣的效果，手法容易令消費者產生迫切性的感覺。當中有2個計劃，甚至只刪除較高的價格，並顯示另一個較低的價格，但就未有標明所代表的意思。

沒有醫生參與診斷 小心誤診結果
另外，調查約3成(10個)計劃沒有醫生參與診斷過程，但亦有只由護士、醫護人員、健康助理、放射科技師及／或化驗所人員等負責進行檢查。有5個計劃沒有包括由醫生講解報告；當報告結果出現「假陽性」和「假陰性」兩種誤診的情况，前者會令消費者誤以為自己患上某種疾病，或須作跟進檢查而引來不必要的金錢損失和焦慮，而後者則會因「走漏眼」而引致延誤就醫，情况更為嚴重。

不是愈平/項目多就最好
消委會提醒市民不應只著眼體檢計劃的基本收費，更應留意套餐內所包含的檢查項目是否切合自己的需要，或諮詢專業意見，細心比較各計劃的分別和價錢才作決定。 愈低價或項目愈多愈好，因每一種檢驗過程，均有其程度的風險或副作用，最理想是先諮詢醫生，根據健康狀況、風險評估建議適合的體檢計劃。

撰文︰HKET理財組

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