積下「睡眠債」有多可怕？ 再好的理財計劃不如好好睡一覺

每個人一天只有24小時，許多人為了應對工作和生活壓力下，會透過犧牲睡眠或休息、使到自己一天內能騰出更多時間，每晚都睡不足6-8小時，一些人因為退休生活全力打併，可以有更多財富提早退休，一些人就因為想要更多私人時間而不願睡覺，長遠下來，就會進而累積「睡眠債」。

「睡眠債」要如何還清?

「睡眠債」正式可以叫做「睡眠剝奪」。因為沒有達到預期的睡覺時間，令到身體會產生「負債」，雖然每人需要的睡覺時間不一，但一般而言，8小時的睡眠可維持身體16小時的清醒運作，然而現代人的壓力繁重，每天少睡兩小時，一周後，就欠下14小時的睡眠，就相當於熬夜兩個晚上不睡覺。少睡的時間，並不能一口氣就把所欠的時間補回來，反而是熬夜之後，要分好多天，每日都多睡一些時間，才能讓體能慢慢恢復，實在是相當困難。

這種債務除了對健康和心理上產生極大的影響，還有很大機會對財務狀況造成損害。即看睡眠債如何透支健康和財務狀況:

1.影響工作效率

當長期處於睡眠不足的狀態下，注意力、反應速度和記憶力都會受到影響。這意味著我們在工作中更易犯下錯誤、或無法集中精力，亦會更易不小心睡過頭，經常遲到缺勤。這不僅會影響我們的工作表現，即使是連生活上大大小小的事情也會更易出錯，還可能導致我們需要花費更長的時間來完成工作任務。長此以往，會進一步影響工作表現和生活品質，犯下大錯，導致失去工作機會或被解雇，或令人無法專注達成目標，例如進修或應付專業考試等等，進一步增加睡眠債所帶來的負面影響。

2.增加醫療支出和意外風險

當犧牲睡眠時間時，看似是為自己爭取更多時間，實際上是在進行一種負債，增加自己的醫療支出和意外風險。睡眠不足會導致身體免疫力下降，增加患心臟病、中風、糖尿病等疾病風險，這些健康問題需要長期的治療和醫療支出，大大提高疾病及治療費用。此外，如果沒有足夠的睡眠，身體就無法得到充分的修復和恢復，還可能影響反應速度和注意力，從而增加意外事故發生的風險，導致意外保險費用增加。

3. 影響決策和意志力

睡眠不足會影響判斷力和決策能力。當處於睡眠不足的狀態下，會更容易做出不理智的決定，例如在不夠清醒的情況下做出高風險或不理智的投資決策、或意外地買入不需要的物品，此外，睡眠不足還可能增加對高糖和高脂食物的渴望，從而導致不健康的飲食習慣和體重增加，花錢買額外的垃圾食物，增加健康負擔，亦會破壞原先的理財預算，進而影響財務狀況和開支取向，因為財務紀律一但被打破，要持之以恆就會更加困難。

4.健康身體是價值投資 防止睡眠債「利疊利」

犧牲睡眠時間有如「先洗未來錢」一樣透支健康，睡眠債就像「利疊利」的債務，隨著時間而增加，就像欠債雪球一樣愈滾愈大，情況就愈難改善。犧牲睡眠時間，實際上是在「先洗未來錢」，這樣做可能會給我們帶來短期的好處，通宵熬夜一晚就能完成計劃書，令你感覺自己傾盡全力，但就有如投資一樣，只追求短期回報，相比長遠的價值投資，損失的風險及注碼同樣更大，在香港過勞猝死的慘劇不時發生，沒有事可以比得上健康的身體，減少睡眠債、改善健康狀況，進而實現財務目標，才是正確做法。

睡眠債和理財之間存在著密切的關係，對工作效率、健康和意志力產生負面影響，從而對財務狀況造成損害。管理時間比管理金錢更重要。時間的價值是無可取代的。在掌握財富之前，更重要的是把握手上的時間，透過不合理地分配時間，犧牲睡眠時間來追求財富實在得不償失，學會管理時間，制定合理的時間表和生活事項的優先順序才是長遠之計。

睡眠債的解決辦法是通過增加睡眠時間和改善睡眠環境來逐漸還清。創造一個安靜、舒適、黑暗的睡眠環境，遠離電子產品，以確保充分的睡眠品質，注意減壓和改善飲食習慣，進一步改善睡眠品質，好好還清「睡眠債」。

撰文︰HKET理財組

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