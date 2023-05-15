香港初創四大成就　善用AI科技　借力成長成常態

過去數年，香港初創生態在疫情影響下仍發展蓬勃，持續增長。據投資推廣署去年發佈的調查顯示，2022年香港初創及僱員數目，較2018年已大幅增加超過50%，可見香港的創科生態發展穩定。香港僅有700多萬人口，郤有18間市值超過十億美元的獨角獸初創，人均獨角獸比例實屬全球頂尖水平。

不少大型企業如Microsoft推出初創支援計劃，提供多類資金、技術和商業網絡等資源，創造多個小型初創生態系統。舉例而言，「Microsoft for Startup Founders Hub」（Founders Hub）初創支援計劃自去年推出以來，已吸引超過200間香港初創加入，企業會員按年增加超過100間。計劃內的初創產業甚為多元化，其中首三位為教育、金融服務和醫療及生命科學，已成為香港初創生態不可或缺的一環。

善用AI科技 與大企合作

Microsoft初創支援團隊平日與初創企業緊密合作，發現初創逐漸與科技成為同義詞。參與香港經濟兩大支柱產業—金融及貿易—的初創，多能善用AI、雲端等科技，建立能應對業界痛點的數碼工具，同時加快香港金融科技（FinTech）及電子商貿趨勢的發展。科技發展日新月異，他們熱切期待儘快採用科技企業最新的工具，例如具企業級GPT功能的AI模型。Microsoft的Azure OpenAI服務，包含ChatGPT近日接獲大量初創查詢，可見初創對新科技的需求熱熾。

另一方面，大型企業與初創的協作模式亦出現轉變。不少大型企業意識到初創在創新的潛能，既可加強與初創合作拓展業務，亦可運用其產品提升營運效率，又或是直接投資初創改善產品。初創則需要大型企業的商機，以及參與大型項目的聲譽，以吸引更多客戶和投資者。兩者逐漸成為互惠互利的合作夥伴，加強協作並走向國際市場。

香港初創四大成就

香港初創不但數量上增長驚人，公司規模、產品及商業模式亦日漸成熟。Microsoft見證眾多初創具備合適資源和網絡後，能夠在四方面創造佳蹟：

革新產業運作

人工智能初創Asiabots運用Microsoft Azure OpenAI，開發一項由GPT支援、自動的個人化服務，創造互動的用戶體驗，為客戶服務人員減少重複的工作，減輕壓力。

成行業巨頭合作夥伴

監管科技初創Know Your Customer為受監管企業提供模組化合規解決方案，革新打擊洗錢的實務操作，是監管科技一大突破。現時，眾多香港主要商業銀行和金融機構使用其方案以提升合規監管工作的效率。

此外，三成Founders Hub初創亦已符合Microsoft的市場推廣（Go-To-Market）計劃的標準。他們已能夠與Microsoft並駕齊驅，共同開拓包括《財富》500大企業客戶在內的業務發展。

實現可持續發展

區塊鏈初創Diginex開發一系列可持續發展、ESG報告以及供應鏈盡職審查（due diligence）的解決方案，為商界提供能有效履行可持續發展承諾的工具。他們的方案已於35個國家推出，應用遍佈多個行業。這種方案既是商業上的成功，同時亦是社會邁向可持續發展的一大步。

全球融資及併購

香港初創的規模日漸擴大，不少更能把握全球融資和併購機會，成為併購其他市場初創的企業。金融科技初創Quantifeed去年宣佈開展C輪融資，並收購英國金融初創Alpima，進一步拓展歐洲、中東及美洲的全球市場規模。

借力多方資源、數碼經濟

善用社會上的資源，是初創成功的關鍵。懂得向大型企業「借力」，運用其資源和網絡，便能夠站於「巨人的肩膀」上創新，面對挑戰更能「四兩撥千斤」。多間科技企業如Microsoft 亦有推出初創計劃，為初創提供旗下科技工具及網絡，協助他們創新。部份重視開放性的大型企業初創平台如Founders Hub，不會限制初創加入其他公私營初創平台，讓初創同時受惠多方資源。

香港近年創新科技異軍突起，初創生態多元發展，有賴初創、科技企業、商界及政府多年來的努力。然而，推動數碼經濟與幫助初創對創科發展同樣重要，這亦是去年公佈的《香港創新科技發展藍圖》一大策略。

Microsoft發展Founders Hub初創平台之餘，旗下雲端平台Azure同時加速數碼基建發展，Microsoft 365數百項科技亦支援智慧生活。我們亦積極便利初創及金融機構應用金融科技，以及同時普及Microsoft Security方案為香港構建安全的網絡環境，讓香港創科發展事半功倍。

【關於作者】謝佳文為Microsoft香港全球夥伴解決方案總監，負責帶領團隊制定及管理銷售渠道策略，支援龐大的夥伴網絡，為客戶提供不同的解決方案，以滿足他們在數碼轉型中的各種需求。

▲ Microsoft香港全球夥伴解決方案總監謝佳文

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