全球首富的人生要訣︰勿為天賦而驕傲、選擇做困難的事才值得自豪

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），在《福布斯》最新發佈的2023年全球富豪榜中排名第三，2017年至2021年則一直蟬聯全球首富。1994年，他從對沖基金公司辭職、全身心投入其初創的亞馬遜，這在當時的人看來是非常冒險的選擇。他是如何一步步從一間車庫中的在線書店起家，成爲身價1,250億美元的全球最大電子商務公司總裁？Bezos在各大公開演講中分享了成功的人生秘訣。

區分工作、事業和使命

Bezos說，你可以有一份為了生活的工作、一份事業或一份使命。如果你不熱愛你的工作，你永遠不會擅長它。許多人終其一生只是在打一份工而已，如果你擁有一個自己的事業，就非常幸運了；如果你能弄清楚怎樣去追求你的使命，你就中了大獎。

創辦亞馬遜前，他在紐約一家金融公司工作，有一群非常聰明的同事和一位他十分欽佩的出色老闆。他告訴老闆，自己想開一家在網上賣書的公司。Bezos回憶：「他帶我在中央公園散了很久步，仔細聽我講的話，最後説：這聽起來是個很好的主意，但它更適合還沒有找到好工作的人。」

但Bezos沒有因此退縮、放棄他所熱愛的使命，這個決定也成就了今天的亞馬遜。他說，要做你非常熱衷的事情，而不要試圖去追逐當下熱門的活動。從這個角度來看，這確實是一個艱難的選擇，但最終他決定必須試一試。「經過深思熟慮，我選擇了一條不太安全的道路來追隨我的激情，我為這個選擇感到自豪。」

Bezos認爲，真正為世界增加價值的一種方法是助力創新。「當你想出某種方法來提供工具和服務，讓其他人能夠發揮他們的創造力時，你是真的在有所作爲。」

勿為天賦而驕傲

人們會擁有某些天賦、或在生命中得到一些饋贈，會想利用它們。Bezos的建議是：不要為你的天賦感到驕傲，而是要為你的努力工作和選擇感到驕傲。你可能很擅長數學，算術可能對你來説非常容易，這是一種天賦。但練習數學、令其更上一層樓，也許會非常困難、具有挑戰性，需要很多汗水。那就是一種選擇了。

他說，你不能為你的天賦感到驕傲，因為它們是被賦予給你的。你是可以對它們心存感激，但你的選擇，選擇努力工作、選擇做困難的事，才是你應該感到驕傲的。

你可以做出選擇，我們都能選擇我們的人生故事。是選擇定義了我們，而不是我們的天賦。 每個人都有很多天賦，它們可能是高大、漂亮或英俊。但你只能真正為你的選擇感到驕傲，因為那些是你正在付諸行動的東西。

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想像自己是80歲 「你為了哪些事感到自豪？」

回顧最初辭去高薪金融工作的決定，Bezos說他當時想的是：自己不會為嘗試和失敗而後悔，而是會因爲不曾嘗試而後悔。

「我試圖做出決定。我終於想通了，我不想有遺憾。我把自己想像成一個80歲的人，然後問自己：『我會後悔離開這家公司、放棄年終獎嗎？』。當我80歲時，我不會記得這些。但是如果我不去試，我一定會後悔沒有嘗試過。就算失敗了，我也不會後悔。」

他説，我們每個人最重要的選擇之一是，你可以選擇安逸的生活，也可以選擇服務和冒險的生活。 當你80歲時，你認為你會為其中的哪一件事感到更自豪？你會為選擇了後者而感到更自豪。

撰文︰HKET理財組

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