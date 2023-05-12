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國產電動7座MPV　MAXUS MIFA 9豪華登場

博客 18:54 2023/05/12

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電動車車款雖然愈出愈多，但7人車選擇仍然有限，最近國產品牌上汽大通引入了全新MAXUS MIFA 9，以超豪華MPV示人，前衞的電動外形、寬敞車廂、齊全配備及50萬有找的車價，確實相當有競爭力。

上汽大通MAXUS由英之傑汽車代理，早前在灣仔開設POP-UP旗艦車行，舉行純電動7座豪華MPV-MAXUS MIFA 9的揭幕儀式。一式兩款有普通版Luxury及豪華版Premium的MIFA 9，名字取自極致（Maximum）、智慧（Intelligent）、友好（Friendly）及優雅（Artistic）。

上汽大通的全新 MAXUS MIFA 9，7 座 MPV 配備奢華，車價由 49 萬起。（MAXUS提供）

車尾正正方方大眾化，兼有 LED 尾燈。（MAXUS提供）

多功能按摩大班椅

香港常用7人車作家庭或商務車，MIFA 9的車身尺寸貼近豐田Alphard，車長逾5.2米、車內淨高1.3米、軸距3.2米，車廂空間寬闊，中排為兩座格局，第三排的腿部舒展空間亦充裕。豪華版前中排用上Nappa真皮製造，前座備有不同滑動方向、按摩及記憶功能、冷暖座椅。

最突出是豪華版獨有的中排兩張豪華大班椅，繡上MIFA 9字樣，扶手內置5吋多功能屏幕，輕鬆調校全方位座椅滑動角度、8個專屬按摩模式、椅背頭枕位置、通風加熱功能及冷氣等車廂設備，猶如飛機上的商務及頭等艙般可躺平。更設有獨立工作摺枱，方便商務乘客及老闆們在車上工作。

後排空間也算闊落，但要鑽入去就要就一就身位。標配雙電趟門附防夾功能、特大雙天窗等，整體感覺不會迫狹。過千升的尾箱容量肯定充足，還有多角度調節電動尾門，方便載物。

Premium 獨有的兩張 Nappa 真皮大班椅，更附有工作桌，極為舒適。（MAXUS提供）

大班椅扶手內置 5 吋多功能屏幕，可控制座位、按摩部位等不同功能。（MAXUS提供）

後座 3 座位格局，不算太迫狹而且腳位充足。（MAXUS提供）

電動配備齊全

MIFA 9外觀內櫳均有濃厚的科技感，四四方方的車身，MAXUS字樣橫跨車頭，鬼面罩採用電動車常見的密封式造型，兩側配上充滿未來感的導風口，綫條簡約利落，條狀LED頭尾燈組甚有霸氣。車色有多達7種選擇，包括榴石紅、晴朗藍，及別注two-tone顏色熾岩灰或冰川藍配黑頂等。

車廂亦同樣走簡約未來風，配備12.3吋中控屏幕，很多調校也能操控，內設Apple CarPlay、360°全景3D鏡頭、無綫手機充電、64色氣氛燈等。豪華版更有電子倒後鏡、12組喇叭連低音喇叭，其他標配有多功能皮軚環、空氣淨化功能等，幾乎全部齊全。

主動及被動安全配備同樣齊全，包括自動緊急制動系統、緊急車道保持系統、後方自動緊急制動系統、司機監測系統、車身穩定系統、全車氣11個安全氣囊及360°全景影像，更有E-NCAP五星安全認證。

車廂寬敞視野開揚，中間扶手以懸空式設計，冷氣則是輕觸式，下方有無綫充電板。（MAXUS提供）

真皮多功能軚盤有發熱功能。（MAXUS提供）

行李箱約 1,010 升，可移前後座增加容量。（MAXUS提供）

市區 500 公里續航力

配用寧德時代生產的90kWh三元鋰電池，前置馬達前輪驅動，輸出馬力244PS及最大扭力350Nm，最高時速可達180km/h，7人車來說綽綽有餘。提供3種駕駛模式及3級動力回收，同時享加速快感及寧靜平穩的駕駛體驗。

最高續航里程有430km，於市區行駛更可超越500km，以120kW的DC直流電快速充電，30分鐘便可充電30%至80%，代理更有EV電池8年／200,000公里的電池保養期。Luxury版一換一車價$499,000，Premium版本$575,000，可說是7座電動車最抵玩之選。現時於灣仔設有Pop-up Store，地址為告士打道39號夏愨大廈地下B舖，不妨先去看看及試駕。

12.3 吋中控屏內設 Apple CarPlay 及車輛設備控制介面。（MAXUS提供）

規格表
售價：Luxury $499,000、Premium $575,000（一換一計劃）
車型：5 門 7 座位 MPV
引擎：90kWh鋰電馬達，前輪驅動
馬力：244PS
扭力：350Nm
懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿
車身長X闊X高：5,720 X 2,000 X 1,840mm
車重：2,310kg
輪距：3,200mm
續航力：430km
最高時速：180km/h
查詢：2821 7384（MAXUS）

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撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

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