【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）

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散戶鍾愛買藍籌股收息，股息率高又抗波動的公用事業股便是好選擇。香港及內地的電訊商，合共6隻股份將於近日開始除淨，股息率最高有10.64厘是明日（5月16日）除淨，所以若想買入，就要今天行動了！
除淨日買入仲有無息收？
答案是沒有。除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益。
所以，若以下這隻10厘高息股是明天除淨，今天就要買入，若明天或之後才買入，你就不會收到該期的股息。
香港電訊股
|股份
|除淨日
|派息日
|股息率（%）*
|和記電訊 （00215）
|5月16日
|5月29日
|5.51
|香港寬頻 （01310）
|5月16日
|5月31日
|10.64
|香港電訊 （06823）
|6月2日
|6月20日
|7.31
內地電訊股
|股份
|除淨日
|派息日
|股息率（%）*
|中聯通 （00762）
|5月23日
|6月15日
|4.95
|中電信 （00728）
|5月31日
|7月21日
|5.18
|中移動 （00941）
|6月7日
|6月26日
|6.68
*以5月12日收市價計算
不過市場分析認為，近期電訊股走勢波動，預視股價繼續有下行空間，建議投資者趁低位才吸納。
葉尚志︰宜待回吐5%才買入
第一上海首席策略師葉尚志對本網表示，因應中資電訊商相繼佈局雲計算業務，相信比較受中央政府支持，論業務增長潛力，認為中資電訊股可看高一線。
目前電訊股處於調整期，建議有意買來收息的散戶繼續觀察股價走勢，若果在除淨日前跌5%或以上則更吸引；不然，散戶也可以吼除淨過後、股價下跌的時候買入，期待下一次派息。
張智威︰中特估炒凸 小心「賺息蝕價」
信誠證券聯席董事張智威則對本網表示，雖然電訊股向來受散戶追捧，不過在近期的勢頭下，要視乎股份在低位是否獲支持。以中移動 （00941） 為例，市場觀望50天線（現為65.097元）為分水嶺，如果低位出現支撐，相信投資者才會進場。
張智威表示，雖然內地3大電訊商股息率吸引，但早前「中特估」（意思是中國特色估值體系）概念股份炒凸，近期股價有所回調，目前而言調整勢頭尚未完。如果現時買入收息，有可能會出現「賺息蝕價」的問題。
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 理財學堂