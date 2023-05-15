【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）

散戶鍾愛買藍籌股收息，股息率高又抗波動的公用事業股便是好選擇。香港及內地的電訊商，合共6隻股份將於近日開始除淨，股息率最高有10.64厘是明日（5月16日）除淨，所以若想買入，就要今天行動了！

除淨日買入仲有無息收？

答案是沒有。除淨日是「除去權益」的意思，除淨日之前買入的股東，才有收取股息的權益。

所以，若以下這隻10厘高息股是明天除淨，今天就要買入，若明天或之後才買入，你就不會收到該期的股息。

香港電訊股

股份 除淨日 派息日 股息率（%）* 和記電訊 （00215） 5月16日 5月29日 5.51 香港寬頻 （01310） 5月16日 5月31日 10.64 香港電訊 （06823） 6月2日 6月20日 7.31

內地電訊股

股份 除淨日 派息日 股息率（%）* 中聯通 （00762） 5月23日 6月15日 4.95 中電信 （00728） 5月31日 7月21日 5.18 中移動 （00941） 6月7日 6月26日 6.68

*以5月12日收市價計算

不過市場分析認為，近期電訊股走勢波動，預視股價繼續有下行空間，建議投資者趁低位才吸納。

葉尚志︰宜待回吐5%才買入

第一上海首席策略師葉尚志對本網表示，因應中資電訊商相繼佈局雲計算業務，相信比較受中央政府支持，論業務增長潛力，認為中資電訊股可看高一線。

目前電訊股處於調整期，建議有意買來收息的散戶繼續觀察股價走勢，若果在除淨日前跌5%或以上則更吸引；不然，散戶也可以吼除淨過後、股價下跌的時候買入，期待下一次派息。

張智威︰中特估炒凸 小心「賺息蝕價」

信誠證券聯席董事張智威則對本網表示，雖然電訊股向來受散戶追捧，不過在近期的勢頭下，要視乎股份在低位是否獲支持。以中移動 （00941） 為例，市場觀望50天線（現為65.097元）為分水嶺，如果低位出現支撐，相信投資者才會進場。

張智威表示，雖然內地3大電訊商股息率吸引，但早前「中特估」（意思是中國特色估值體系）概念股份炒凸，近期股價有所回調，目前而言調整勢頭尚未完。如果現時買入收息，有可能會出現「賺息蝕價」的問題。

撰文︰HKET理財組

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