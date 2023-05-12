【定期存款】教你月月賺6厘大法！齊腳即送10厘高息 收息攻略 20:30 2023/05/12 分享： 分享： 以下介紹一個低門檻賺6厘高息大法，最高更可以有10厘。另外，還介紹4.5厘高息活期、1星期8厘的迎新優惠，任君選擇！ ET至高息 【定期存款】教你月月賺6厘大法！齊腳即送10厘高息 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款 3個月最高3.9厘、高低門檻都有｜10間3.6厘或以上、美元高見5.5厘（5月12日更新） 今日 定期存款 3個月最高3.9厘、高低門檻都有｜10間3.6厘或以上、美元高見5.5厘（5月12日更新） 定期存款2023 │ 8厘息1000元起存、夠50萬做足20厘｜12銀行搶加短息、虛擬銀行大混戰 今日 定期存款2023 │ 8厘息1000元起存、夠50萬做足20厘｜12銀行搶加短息、虛擬銀行大混戰 50萬元做定期存款｜最高3.9厘；現有資金收息$18,000、3個月賺$4,625 （5月12日更新） 今日 50萬元做定期存款｜最高3.9厘；現有資金收息$18,000、3個月賺$4,625 （5月12日更新） 【高息存款】活期年利率增、恒生6.9厘回來了！3個月4.55厘好過做定期（新增交銀香港4.75厘） 2023/05/11 【高息存款】活期年利率增、恒生6.9厘回來了！3個月4.55厘好過做定期（新增交銀香港4.75厘） 10萬元做定期存款 │ 狂加息逼近4厘、存3個月賺近$1000｜現有資金3.7厘 （5月12日更新） 2023/05/11 10萬元做定期存款 │ 狂加息逼近4厘、存3個月賺近$1000｜現有資金3.7厘 （5月12日更新） 港元定期存款 收息產品 虛擬銀行 定期存款