【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠? 一張慳$70教學 個人增值 09:30 2023/05/14 分享： 分享： 往返內地，高鐵相對於飛機更為實惠。近日有人在《小紅書》指，車票分開兩段買會更優惠，一張票更能慳$70，到底如何做到？會不會被罰錢？今集《理財最前線》，教你省著「坐高鐵歡樂遊」! 理財最前線 【理財最前線】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張飛慳$70教學 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 2023/05/07 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 2023/04/30 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 2023/04/23 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 2023/04/16 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 2023/04/09 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 旅遊行程 旅遊熱話 旅遊資訊 著數優惠 網絡熱話 高鐵 車票 小紅書