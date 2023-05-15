疫下香港5大消費行為轉變　飲食習慣改變、化妝美容顯著增加

經歷過去3年的新冠疫情，香港人的消費習慣都出現變化。Mastercard經濟研究所報告發現，在2019年至2022年期間，疫情對消費者的行為和態度均產生重大影響 ，其中不少市民在經歷社交距離措施後轉為在家工作，並更關注整體身心健康。雖然本地消費模式有所轉變，但認為在後疫情時代下，香港會持續迎來消費復蘇和新的消費習慣。

以下是香港人消費模式的5大轉變，齊來看看有沒有同感？

1. 重新擁抱期待已久的購物體驗

隨著全球在應對疫情帶來的持續影響，消費者正尋求改善身心健康的方法。其中香港人越來越傾向以「零售療法」來關愛自己。因為不少消費者在疫情期間被迫改為網上購物，因此無論是購買新衣服還是獲得珠寶首飾，其消費模式均表明消費者正準備在網店及門市消費，以時尚的一面踏出家門。

自2022年5月社交距離措施陸續放寬以來，消費者在服裝、鞋類和珠寶等購物類別上的支出水平大幅反彈。2022年5月至12月的按月支出水平均明顯高於 2019年同期的按月水平。相關反彈源於政府在2022年2月因應感染數目激增而收緊放寬防疫措施，導致購物支出在2月至3月下降。

2. 消費者渴望在防疫措施放寬後展現最佳狀態

自防疫措施放寬以來，化妝品和美容服務的消費同樣顯著增加，反映出香港人為迎接社交活動而熱衷打扮。從2022年5月至年底，美容相關消費每月平均水平比2019年同期高出近兩倍。 相比之下，在2022年2月和3月，由於當時收緊了防疫措施，相關類別支出急劇下跌，遠低於2019年同期的一半。另外，2021 第四季與美容相關的消費曾短暫回春，超過2019年同期，這亦代表收緊防疫措施同時令2021年第四季的短暫復蘇未能延續下去。

3. 飲食習慣轉變

香港人的飲食習慣在後疫情時代持續轉變，雖然外出用餐仍然是香港社交文化的重要組成部分， 但在疫情期間收緊防疫措施的環境下培養了香港消費者自己下廚。在2022年1月，由於社區確診數字不斷增加，政府因而加強防疫限制，令1月至3月餐飲場所消費相對於2021年10月至12月急劇下跌，與此同時，於雜貨店的消費則增加。

隨著香港解除防疫限制，香港人在2022年12月於雜貨店的消費仍然遠高於疫情前的水平，其增長比率甚至超過餐飲場所。在2019年12月至2022年12月期間，食品價格上漲了7.8%，餐飲價格則上升 7.3%，反映部分飲食習慣的轉變。

4. 寵物獲得更多關愛

在疫情期間，旅遊限制以及混合和遠程辦公模式使香港人能花更多時間陪伴寵物，寵物相關產業的支出因此增加，而這一趨勢亦同樣反映在其他地區。2022年12月，於寵物商店的支出較2019年1月增加一倍。在疫情期間，寵物相關消費持續穩定增長，並在2022年3月開始加速，這可能是由於香港人在家的時間更長所致。

5. 新興趣及消遣

社交距離措施和戶外活動禁令導致許多香港人在疫情期間轉向靜態活動，例如閱讀、遊戲、藝術及手工藝。分析顯示，這些活動的消費支出在2019至2022年期間按年增加，由於市民因疫情不願外出，因此藝術和手工藝的支出比疫情前增加了一倍以上。此外，自疫情開始以來，攝影相關的消費支出持續增加，顯示攝影成為香港人的新興趣。

撰文︰HKET理財組

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