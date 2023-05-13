【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽

自從大陸重新開關後，不少港人回鄉探親、假日北上消費或返大陸投資。無論哪種目的，都需要匯款到大陸戶口。如何通過銀行匯款至大陸？有什麽地方需要注意？以下比較6間銀行的手續費用和匯率。



留意第三方銀行收費

從香港銀行匯款至大陸時，只需要提供匯款銀行的SWIFT Code、戶口號碼及匯款目的即可。通常經網上銀行電匯的手續費較低，更有部分銀行免手續費，到分行辦理手續費較高。同時要留意，如果匯款過程中涉及第三方銀行，匯款人可能需要支付代理銀行費用，在匯款前應主要相關條款和收費。



什麽是銀行的SWIFT Code？

SWIFT代碼是金融機構和銀行的唯一標準化國際標識符，用於銀行之間進行跨境或國際電匯。銀行使用SWIFT代碼來識別自己和客戶的身份，以便無誤進行匯款或收款。

需要準備的資料

1.收款及匯款銀行名稱

2.收款及匯款銀行的SWIFT Code

3.收款及匯款銀行戶口號碼

4.收款人及匯款人地址

5.匯款目的

大陸匯款限制

根據現行規例，匯款至大陸有以下限制：

1.每人每日匯款上限是8萬

2.匯款人只可以匯款至個人同名大陸銀行戶口

6間銀行電匯比較

在決定選擇銀行辦理匯款時，有三個關鍵問題需要留意，分別是手續費、匯率和截匯時間。通常銀行匯款和收款都設有交易費用，其次銀行會自訂匯率，不一定和網上搜尋的兌換價相同，在匯款時應了解清楚，最後，每間銀行不同途徑的截匯時間存在差異，如果錯過當日截匯時間，銀行將會安排在下一個工作日再匯款，為避免耽誤，在匯款時記得查看時間。

中國銀行（香港）

若匯款至內地中國銀行的II類賬戶，每天轉入累計限額為1萬元人民幣；而III類賬戶結餘上限為2000元人民幣，如超額匯款會被退回及扣取費用。

1. 手續費

匯款類別 交易手續費 透過網上銀行

可享最高折扣 透過分行 透過網上銀行 電匯 (匯出匯款) 每次港幣240元 每次港幣65元 - 中銀快匯 每次港幣240元 豁免 全免 特快轉賬 (RTGS/CHATS) 每次港幣180元 豁免 全免

2. 匯率

可以通過查詢銀行實時「各類貨幣兌港元電匯牌價」，匯率隨時變動，匯款時要再向銀行確認。

3. 截匯時間

匯款類別 匯款貨幣 星期一至星期五截匯時間 透過分行 透過個人網上銀行 電匯 人民幣 15：00 16：30 中銀快匯 人民幣 不適用 15：30 特快轉賬 (RTGS/CHATS) 人民幣 16：00 22：45

4. 匯款所需時間

一般電匯會因代理銀行、收款銀行處理時間和公眾假期而異，一般需時1-5個工作日。另外，如果使用中銀快匯，最快可在5分鐘内到賬。

花旗銀行

1.手續費

花旗銀行電匯手續費視乎賬戶級別和辦理匯款渠道而存在差異：

帳戶類別 網上辦理 其他辦理途徑 跨境理財通 豁免 不適用 Citi Plus 豁免 不適用 Citibanking 每次港幣200元 不適用 Citi Priority 豁免 每次港幣200元 Citigold 豁免 每次港幣100元 Citigold Private Client 豁免 豁免

2. 匯率

花旗銀行和其他銀行不同，沒有在官方網站提供電匯牌價參考，想了解即時報價，需要先申請Citibank銀行賬戶，在進行交易時才能看到即時交易匯率。

3. 代理銀行費用

帳戶類別 代理銀行費用（從申請人戶口扣除） 跨境理財通 每次港幣150元 Citi Plus 每次港幣250元 Citibanking 每次港幣250元 Citi Priority 每次港幣150元 Citigold 每次港幣150元 Citigold Private Client 每次港幣150元

4. 截匯時間：星期一至星期五 16：30

滙豐銀行

1.手續費

賬戶類型 網上辦理 分行辦理 個人客戶、個人綜合理財戶口 豁免 每次240港元 滙豐 One、滙豐卓越理財、滙豐尚玉 豁免 滙豐One：每次220港元

卓越理財：每次200港元

尚玉：每次120港元

2.匯率

滙豐有匯率計算機，可以查看最新貨幣兌換價作參考，在匯款前可以先利用滙豐計算機查看實時匯率。



3.截匯時間：星期一至星期五 16：00

恒生銀行

1.手續費

銀行戶口 恒生個人 e-Banking 分行╱其他途徑 内地恒生戶口 每次港幣65元 每次港幣190元 内地其他銀行戶口 每次港幣65元 每次港幣230元

其中，優越私人理財/優越理財客戶透過優越私人理財/優越理財綜合戶口經個人e-banking 匯款至中國內地可獲豁免費用。



2.匯率

同樣，恒生銀行官網設有外幣電匯實時兌換價參考，由即日起至2023年6月30日，優越私人理財 / 優越理財 / 優進理財 / 商業綜合戶口客戶更可享額外優惠匯價。



3.代理銀行費用

根據恒生財富管理及個人銀行業務服務費用簡介，匯出人民幣之中國内地，代理銀行費用港幣20元或100元，視情況而定。



4.截匯時間（星期一至星期五）

分行 網上銀行 15:00 16:00 - 16:30

渣打銀行

1.手續費

客戶類型 網上辦理 分行辦理 優先理財客戶 每次120港元 每次120港元 Premium 理財客戶 每次150港元 每次170港元 快易理財及非綜合理財客戶 每次150港元 每次200港元

2.匯率

銀行沒有給予參考值，由於匯率也在不斷變化，可以在交易時再具體查看。



3.截匯時間：香港電匯至中國内地：12：00

信銀國際

1.手續費

限時優惠：由即日起至2023年12月31日，客戶成功經inMotion動感銀行匯出人民幣至中國內地收款銀行，將可獲豁免相關匯款服務收費。

匯款方式 經CHATS（即時結算系統）轉出款項 每項港元180元 電報 每次港元200元（包括電報費港元100元及手續費港元100元，經網上理財/商業網上理財每次港元100元

2.匯率

通過查看銀行實時外幣兌換率，匯率隨時變動，此兌換率僅供參考，交易時匯率可能與參考匯率有差異，以交易當時匯率為準。



3.代理銀行費用

根據信銀國際銀行服務收費表，代理銀行收費由匯款人支付，每次收費港元250元，如果收款銀行有收費也要加上。



4.截匯時間

只需在每個工作日指定截止時間前透過分行或網上理財（需預先登記）成功發出匯款指示，有關款項即可在同日匯至內地中信銀行，穩妥便捷。

截匯時間：星期一至星期五 下午2：30

撰文︰HKET理財組

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