【人民幣匯款】如何匯款到內地？ 各銀行手續費／匯率／截匯時間一覽

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自從大陸重新開關後，不少港人回鄉探親、假日北上消費或返大陸投資。無論哪種目的，都需要匯款到大陸戶口。如何通過銀行匯款至大陸？有什麽地方需要注意？以下比較6間銀行的手續費用和匯率。
留意第三方銀行收費
從香港銀行匯款至大陸時，只需要提供匯款銀行的SWIFT Code、戶口號碼及匯款目的即可。通常經網上銀行電匯的手續費較低，更有部分銀行免手續費，到分行辦理手續費較高。同時要留意，如果匯款過程中涉及第三方銀行，匯款人可能需要支付代理銀行費用，在匯款前應主要相關條款和收費。
什麽是銀行的SWIFT Code？
SWIFT代碼是金融機構和銀行的唯一標準化國際標識符，用於銀行之間進行跨境或國際電匯。銀行使用SWIFT代碼來識別自己和客戶的身份，以便無誤進行匯款或收款。
需要準備的資料
1.收款及匯款銀行名稱
2.收款及匯款銀行的SWIFT Code
3.收款及匯款銀行戶口號碼
4.收款人及匯款人地址
5.匯款目的
大陸匯款限制
根據現行規例，匯款至大陸有以下限制：
1.每人每日匯款上限是8萬
2.匯款人只可以匯款至個人同名大陸銀行戶口
6間銀行電匯比較
在決定選擇銀行辦理匯款時，有三個關鍵問題需要留意，分別是手續費、匯率和截匯時間。通常銀行匯款和收款都設有交易費用，其次銀行會自訂匯率，不一定和網上搜尋的兌換價相同，在匯款時應了解清楚，最後，每間銀行不同途徑的截匯時間存在差異，如果錯過當日截匯時間，銀行將會安排在下一個工作日再匯款，為避免耽誤，在匯款時記得查看時間。
中國銀行（香港）
若匯款至內地中國銀行的II類賬戶，每天轉入累計限額為1萬元人民幣；而III類賬戶結餘上限為2000元人民幣，如超額匯款會被退回及扣取費用。
1. 手續費
|匯款類別
|交易手續費
|透過網上銀行
可享最高折扣
|透過分行
|透過網上銀行
|電匯 (匯出匯款)
|每次港幣240元
|每次港幣65元
|-
|中銀快匯
|每次港幣240元
|豁免
|全免
|特快轉賬 (RTGS/CHATS)
|每次港幣180元
|豁免
|全免
2. 匯率
可以通過查詢銀行實時「各類貨幣兌港元電匯牌價」，匯率隨時變動，匯款時要再向銀行確認。
3. 截匯時間
|匯款類別
|匯款貨幣
|星期一至星期五截匯時間
|透過分行
|透過個人網上銀行
|電匯
|人民幣
|15：00
|16：30
|中銀快匯
|人民幣
|不適用
|15：30
|特快轉賬 (RTGS/CHATS)
|人民幣
|16：00
|22：45
4. 匯款所需時間
一般電匯會因代理銀行、收款銀行處理時間和公眾假期而異，一般需時1-5個工作日。另外，如果使用中銀快匯，最快可在5分鐘内到賬。
花旗銀行
1.手續費
花旗銀行電匯手續費視乎賬戶級別和辦理匯款渠道而存在差異：
|帳戶類別
|網上辦理
|其他辦理途徑
|跨境理財通
|豁免
|不適用
|Citi Plus
|豁免
|不適用
|Citibanking
|每次港幣200元
|不適用
|Citi Priority
|豁免
|每次港幣200元
|Citigold
|豁免
|每次港幣100元
|Citigold Private Client
|豁免
|豁免
2. 匯率
花旗銀行和其他銀行不同，沒有在官方網站提供電匯牌價參考，想了解即時報價，需要先申請Citibank銀行賬戶，在進行交易時才能看到即時交易匯率。
3. 代理銀行費用
|帳戶類別
|代理銀行費用（從申請人戶口扣除）
|跨境理財通
|每次港幣150元
|Citi Plus
|每次港幣250元
|Citibanking
|每次港幣250元
|Citi Priority
|每次港幣150元
|Citigold
|每次港幣150元
|Citigold Private Client
|每次港幣150元
4. 截匯時間：星期一至星期五 16：30
滙豐銀行
1.手續費
|賬戶類型
|網上辦理
|分行辦理
|個人客戶、個人綜合理財戶口
|豁免
|每次240港元
|滙豐 One、滙豐卓越理財、滙豐尚玉
|豁免
|滙豐One：每次220港元
卓越理財：每次200港元
尚玉：每次120港元
2.匯率
滙豐有匯率計算機，可以查看最新貨幣兌換價作參考，在匯款前可以先利用滙豐計算機查看實時匯率。
3.截匯時間：星期一至星期五 16：00
恒生銀行
1.手續費
|銀行戶口
|恒生個人 e-Banking
|分行╱其他途徑
|内地恒生戶口
|每次港幣65元
|每次港幣190元
|内地其他銀行戶口
|每次港幣65元
|每次港幣230元
其中，優越私人理財/優越理財客戶透過優越私人理財/優越理財綜合戶口經個人e-banking 匯款至中國內地可獲豁免費用。
2.匯率
同樣，恒生銀行官網設有外幣電匯實時兌換價參考，由即日起至2023年6月30日，優越私人理財 / 優越理財 / 優進理財 / 商業綜合戶口客戶更可享額外優惠匯價。
3.代理銀行費用
根據恒生財富管理及個人銀行業務服務費用簡介，匯出人民幣之中國内地，代理銀行費用港幣20元或100元，視情況而定。
4.截匯時間（星期一至星期五）
|分行
|網上銀行
|15:00
|16:00 - 16:30
渣打銀行
1.手續費
|客戶類型
|網上辦理
|分行辦理
|優先理財客戶
|每次120港元
|每次120港元
|Premium 理財客戶
|每次150港元
|每次170港元
|快易理財及非綜合理財客戶
|每次150港元
|每次200港元
2.匯率
銀行沒有給予參考值，由於匯率也在不斷變化，可以在交易時再具體查看。
3.截匯時間：香港電匯至中國内地：12：00
信銀國際
1.手續費
限時優惠：由即日起至2023年12月31日，客戶成功經inMotion動感銀行匯出人民幣至中國內地收款銀行，將可獲豁免相關匯款服務收費。
|匯款方式
|經CHATS（即時結算系統）轉出款項
|每項港元180元
|電報
|每次港元200元（包括電報費港元100元及手續費港元100元，經網上理財/商業網上理財每次港元100元
2.匯率
通過查看銀行實時外幣兌換率，匯率隨時變動，此兌換率僅供參考，交易時匯率可能與參考匯率有差異，以交易當時匯率為準。
3.代理銀行費用
根據信銀國際銀行服務收費表，代理銀行收費由匯款人支付，每次收費港元250元，如果收款銀行有收費也要加上。
4.截匯時間
只需在每個工作日指定截止時間前透過分行或網上理財（需預先登記）成功發出匯款指示，有關款項即可在同日匯至內地中信銀行，穩妥便捷。
截匯時間：星期一至星期五 下午2：30
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 知多啲