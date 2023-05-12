母親節要給太太乜驚喜？做好健康風險管理最實際

懷孕中的女性或新手媽媽即將以新的身份迎來人生中首個母親節，在這個特別的日子，不妨考慮為太太送上與別不同的驚喜，給她一份窩心的母親節禮物。

做好健康風險管理

現今女性既要兼顧家庭，肩負生兒育女的天職，又要應付繁忙的工作，在長期飲食失衡和缺乏運動的情況下，很容易會對心理和生理構成健康威脅。一旦面對突如其來的嚴重疾病，不但會打亂原有的人生大計，更會帶來種種生活上的困擾，在缺乏保障的情況下，失去工作能力並同時要支付龐大的醫療費用，難免會為自己及家人在精神和經濟上帶來沉重的壓力。因此，趁身體健康狀況良好時，應及早做好風險管理，為健康創造價值。

現時市場上較全面的危疾計劃，除為成年人及兒童提供周全保障外，亦有特別為即將出生的寶寶而設的計劃，早於懷孕第22週起便可以為孩子投保，而孕媽媽亦可享有懷孕期保障；當孩子出生後，便可成為保單的受保人，繼續得到保障。更重要的是，保障全面的計劃更會為孩子未發現的先天性情況而引致的承保疾病提供保障。

守謢家人最強後盾

父母要有健康的身體，才可成為子女的最強後盾。我們一生之中，難免會患上「小」病、「大」病，或遇到突如其來的意外。及早投保住院和意外保障，便可減低傷病或意外所引致的經濟負擔。一旦遇上不幸事故，可立即到私家醫院求診，把握黃金治療期，及早接受治療，以便早日康復。

年金退而無憂

根據政府統計處「香港人口生命表」的香港人口推算數據顯示，於過去五十年，女性的出生時平均預期壽命一直較男性長，加上港人屬全球長壽一族，退休的年期一直不斷延長。要另一半退而無憂，便要有效地轉移長壽所引致的財務風險，以一份終身年金計劃作為退休策劃的核心部份，為退休後的生活提供不設期限、源源不絕的現金流。透過一份周全的終身年金計劃，除可滿足儲蓄及養老的目的，同時，亦可作為財富傳承的工具，將所累積的財富直接傳承予摯愛或下一代，讓子女將來亦可享有終身年金。

趁佳節來臨，為太太送上周全及安心的保障，給她一份畢生受用的禮物，讓她感受每天都是母親節的喜悦。

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金？專家提供兩大貼士點揀股票基金

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App