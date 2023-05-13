中環黎巴嫩餐廳翻新亮相！海鮮、鷹嘴豆特色菜、還原地道風味

香港有不少異國餐廳，黎巴嫩菜較為少見，在中環開業13年的Sumac黎巴嫩餐廳，最近翻新重開以全新面貌示人，無論是裝潢、菜式，以至酒單均全面昇華，是品嘗正宗黎巴嫩菜的不二之選。

翻新後的Sumac給人耳目一新的感覺，裝潢融合黎巴嫩經典元素和建築風格，設計上巧妙利用拱形綫條，以及充滿歷史感的圖案等。餐廳整體以優雅的灰色為主調，配以高貴的酒紅色，這亦正正來自餐廳名稱香料Sumac（鹽膚木）的顏色。餐廳設有戶外區域，讓食客可在輕鬆的環境下寫意用餐。

餐廳推出一系列全新融合傳統及現代風味的黎巴嫩菜，由餐廳執行總廚Ahmed Mahrous和主廚Hussein Al Ankouni合作設計，兩位大廚均擁有超過40年烹煮黎巴嫩菜式的經驗，曾於知名餐廳和酒店工作。廚師團隊更包括2010年創辦Sumac餐廳的Nadim Hamze，他目前為餐廳的董事總經理及烹飪主管。3人堅信只有使用優質食材才能打造出色美食，於是從黎巴嫩直接採購特定食材，務求把最地道的黎巴嫩風味呈現出來。

黎巴嫩菜有很多種類的冷盤，必嘗有經典的鷹嘴豆泥（Hummus），一般人應對這款蘸醬相當熟悉，餐廳大廚卻更花心思，徒手去除每顆經過浸泡和煮熟的鷹嘴豆外皮，過程複雜耗時，卻能令蘸醬質感更順滑。而另一道精心製作冷盤-紅椒核桃醬（Mouhamara，$115），混合煙熏紅椒、碎核桃、煙熏洋葱、孜然、辣椒、石榴糖漿、鹽膚木和少量芝麻醬（Tahini），再配以用石榴籽、辣椒粉和特級初榨橄欖油製成的醬汁，帶有甜、煙熏和辣味，口感複雜；兩道前菜均可配搭溫熱的比得包（Pita Bread）一併享用。

出色海鮮菜

熱盤亦同樣出色，包括餐廳招牌菜之一的鷹嘴豆蠶豆餅（Falafel，$120），自家製的豆餅搭配醃小蘿蔔，伴以由芝麻醬、檸檬汁、大蒜和歐芹製成富堅果風味的醬汁，味道滿有層次感。海鮮菜亦充滿特色，這道大蒜蝦料理（Shrimp Provencal，$155），以蝦、大蒜及芫荽炒製而成，充滿清香氣息。海爐魚燉飯（Sayadieh，$370）也不容錯過，大廚將烤海鱸魚柳放在用五香魚湯、焦糖洋葱和烤松子烹製的印度香米上，佐以鮮味魚湯醬汁，進一步提升鮮味。

有美食當然不少得佳釀，酒單除了有獨特的黎巴嫩葡萄酒，更有來自中國、法國、意大利和西班牙等地的葡萄酒。同時亦有蘇格蘭和日本的優質威士忌，包括罕有的25年Macallan威士忌和25年山崎威士忌。雞尾酒也有不少選擇，不少是黎巴嫩的特色雞尾酒，如La Valentina（$138），以香檳、石榴及玫瑰花水等混合而成，入口香醇，配搭一系列黎巴嫩菜就最合適。

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Sumac

地址：中環己連拿利8至9號

電話：2147 9191

營業時間：12nn-3pm、6pm-11pm（周一休息）

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【原文： 中環黎巴嫩餐廳Sumac翻新重開 菜式裝潢全面升級（收費文章）】

作者、責任編輯：招美寶

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