【勞力士】10萬元預算、值得入手的6個款式｜ 蘇富比「Buy Now」齊集Datejust、Yacht-Master

收藏和投資一直是人們追求的喜好，而勞力士一直以來都是收藏家和投資者們關注的焦點。即使預算有限，也不用擔心無法擁有一塊勞力士。拍賣行蘇富比「現在就買」(Buy Now)的最新勞力士系列中，有多款十萬元以下的入門款供選擇。喜愛勞力士、「彈藥」不足的人們，也能輕易找到自己心水的腕錶，包括Datejust、Yacht-Master等多個款式，而且現時可享免費送貨，明碼實價，不用競投議價，拍下就可立即購買，即看錶款價格詳情︰



1.勞力士 Datejust Reference 124234，價格約100,000港元

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帶日期的不銹鋼自動腕錶，約 2022 年

價格：12780美元（約100,207 港元）

2.勞力士 Yacht-Master Reference 16622，價格約96,000 港元

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帶日期的鉑金和不銹鋼自動腕錶

約 2007 年

價格：12230美元（約95,895 港元）

3.勞力士 Datejust Reference 116333，價格約94,000 港元

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一款帶日期的黃金和不銹鋼自動腕錶，

大約 2010 年

價格： 12000美元（約94,091 港元）

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4.勞力士 Submariner Reference 1680，價格約 92,000 港元

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帶日期的不銹鋼自動腕錶，約 1978 年

價格： 11670美元（約91,504 港元）

5.勞力士 Sea-Dweller Reference 116660，價格約 86,000 港元

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帶日期的不銹鋼自動腕錶，大約 2010 年代

價格： 11000美元（約86,250 港元）

6.勞力士 Datejust Reference 116233，價格約 66,700 港元

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一款帶日期的黃金和不銹鋼自動腕錶，大約 2011 年

價格：8500美元（約66,646 港元）

在勞力士的收藏和投資領域，蘇富比擁有豐富的名錶拍賣經驗。值得一提的是，勞力士的價值和品質不僅體現在它的產品上，更體現在它的品牌價值和歷史傳承中。因此，擁有勞力士，不僅是一種投資和收藏，亦會被視為一種對優雅和品質的追求。

撰文︰HKET理財組

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