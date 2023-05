「借定唔借？」不如先問自己，爲何而借！免墮借貸陷阱

「借定唔借?還得到先好借!」這句口號在香港深入民心,這一刻的你,身上又有任何「貸款」嗎? 借貸是一把雙刃劍,在利率較低的年代,借貸成了人們購買資產、創業和進修等方面的好幫手,然而,當我們缺乏理財觀念、無法抵擋物質誘惑,就很容易陷入借貸陷阱,進而衍生負債壓力。

好債與壞債

猶太人認為借貸分為「好債」跟「壞債」。「壞債」泛指因經濟能力不足應付消費而借貸,而「好債」則泛指能為你帶來直接收益或未來收益、且能助你未來還清這筆貸款的借貸。

因此,最簡單區分好、壞債的方法,就是在借貸前先問自己:「這次的借貸,能在將來為我帶來收益嗎?」借貸或能應用成一種省錢的方法,但需要極其審慎的選擇和管理,以免影響個人財務健康。美國國父富蘭克林(Benjamin Franklin)則對借貸有獨特的心得:「要想知道錢的價值,就想辦法去借錢試試。錢是一種繁殖力特別強大的東西。錢會生錢子,錢子會生更多的錢孫」,因此一些理念相同的人更會盡力貸款,希望借助銀行資金讓自己有資本創業。

借貸的三個階段

借貸的階段可以分為三個:

第一階段是指用於「 應付必須開支 」,例如購買房產。雖然現時樓價比以前高很多,但利率卻相對較以前低,因此對於有穩定工作的人來說,貸款不一定是壞事,因爲在這種情況下使用貸款所購得的資產,未來有很大的機會在出售時產生收益,因此不僅可以還清債務,還可以從中獲得利益。

」,例如購買房產。雖然現時樓價比以前高很多,但利率卻相對較以前低,因此對於有穩定工作的人來說,貸款不一定是壞事,因爲在這種情況下使用貸款所購得的資產,未來有很大的機會在出售時產生收益,因此不僅可以還清債務,還可以從中獲得利益。 第二階段是指用於「 購買昂貴但需要的物品 」。例如工作上需要一輛客貨車來運送貨物,但暫時沒有足夠的資金時,就能透過借貸在短期内購買所需工具,變相以分期償還的方式購買一項有助自己賺錢的資產,減輕短期資金壓力。

」。例如工作上需要一輛客貨車來運送貨物,但暫時沒有足夠的資金時,就能透過借貸在短期内購買所需工具,變相以分期償還的方式購買一項有助自己賺錢的資產,減輕短期資金壓力。 第三階段是指用於「不必要的享樂消費」,例如使用信用卡購買限量版名貴波鞋,透過分期付款「獎勵自己」。在這一階段,我們須擁有十分良好的自制力,否則就會因物質誘惑而陷入負債。

借貸陷阱

借貸陷阱是指一種貸款或信用卡合約,其條款和條件對借款人不利,而使借款人可能陷入無法償還債務的困境中,譬如透支信用卡、高利率貸款、隱藏費用、頻繁的催款和高壓銷售策略等等都是常見的借貸陷阱。

為避免誤墮圈套,借貸前我們必須仔細閲讀有關條款、衡量自身需求及能力、謹慎選擇有良好信譽度的貸方,並仔細思考其風險及未來可能產生的後果。謹記借貸不是跟銀行借別人的錢,而是向未來的自己借錢。如決定申請貸款,建議在借貸前爲自己制定一個可行的還款計劃,以免在不自覺間債台高築,泥足深陷。

借貸非唯一財富增值途徑

借貸只是一種理財工具, 並不是唯一的財富增值途徑。每個人的理財狀況都不同,在考慮是否需要借貸之前,你需要先評估自己的財務狀況。正如巴菲特曾在一次演講中說:「在這個世界上,你真的不需要太多財務槓桿。如果你聰明的話,你可以在不借貸的情況下也可以賺很多錢。」 (You really don't need leverage in this world much. If you're smart, you're going to make a lot of money without borrowing,”)。

希望大家能藉此對借貸這個欄目有初步認識,如有興趣吸收更多理財相關知識,歡迎瀏覽家福會理財教育中心網頁(fechk.org),或透過電郵訂閲我們的電子月報,接收我們定期更新的理財撰文及活動資訊。

【退休積滿Fund】MPF可以All in股票基金?專家提供兩大貼士點揀股票基金

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App