【今日消費優惠】魚尚買滿$100 送限量筷子｜煤氣爐具購物祭　優惠高達$2416

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.魚尚壽司：新品壽司3元起 / 買滿100元 送限量版筷子

魚尚壽司推出多款新品，隨意百搭自選，每件3元起。由即日起至5月24日，凡購買滿100元即可獲得精美筷子1對。

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2. 煤氣 Towngas：限時爐具優惠 優惠高達2416元

即日起至5月28日，煤氣 Towngas限時爐具優惠，優惠高達2416元，購買指定爐具加300元更可換購Svago高效家用濾水器（價值1200元）。

可致電客戶中心查詢優惠詳情：

香港：2385 4221

九龍：2338 7541

新界：2433 2448



官網：按此

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3.屈臣氏：母親節保健品優惠

屈臣氏今期推出母親節保健品優惠，TRU NIAGEN 樂加欣NAD+增強劑 300毫克 30粒/ BEAUTY 50毫克 60粒自由配搭6件即減 300元、古寶三合一關節靈90粒 449元/3件、古寶強腱肌活靈60粒 188元。

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撰文：hket小編

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