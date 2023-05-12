Google出招推首部摺機　Pixel Fold號稱市場最薄

智能手機市場的發展近年無太大突破，蘋果iPhone的唧牙膏式更新令果粉相當迷惘。至於Android陣營呢，就比較熱鬧一點，至少內地手機品牌也願意投資提升拍照效果，而事實上不少新機的影相效果均已跑贏iPhone。個別品牌也致力推出摺屏手機，務求為用戶帶來新的用戶體驗。而在本周，終於見到Google落場推出摺屏手機Pixel Fold，雖然比起三星首推摺屏手機已遲了好幾年，但遲到好過無到，大家一齊看看新機有何賣點吧。

攤開5.4mm厚 號稱最薄摺機

Pixel Fold採用與Galaxy Z Fold系列類似的書本型對開式設計。外螢幕可以在 Pixel Fold摺合時當作一般Android手機使用。

Pixel Fold 的外螢幕為5.8吋，可摺疊內螢幕則為7.6吋，兩者均為AMOLED面板，支援120Hz更新率，前者由Gorilla Glass Victus強化玻璃保護，後者則用上 Ultra-thin Glass。Pixel Fold的其中一項賣點是5.4mm的攤開後機身厚度，比起 Galaxy Z Fold4的6.3mm薄得多，摺疊後厚度為12.1mm，同樣比Samsung的 15.8mm 纖薄，Google聲稱這是發售的市場中最纖薄的摺機。

水滴形鉸位

另一個賣點便是其摺疊鉸位了，Pixel Fold的鉸位，廠方號稱這是所有摺疊手機中最耐用。採用了水滴形設計，不但可以令摺疊後機身變得更薄，由於螢幕會在摺疊時縮入裝置內，亦可減少摺痕。機身用上多合金鋼結構，令手機質感更佳。

僅在美英德日發售

一如其他Pixel手機，今次Google只安排Pixel Fold在美國、英國、德國和日本發售 ，大家想入手的話就要找海外朋友幫手了。

事實上，摺屏手機發展至今已有數年時間，除了先行者三星維持每年推出兩款新機外，內地品牌如華為、Oppo、Vivo以及小米都定期推出新機來吸引高端客戶。而使用體驗方面，現時的摺屏手機都盡量設計得輕薄，加上一部手機有兩個屏幕，只要售價不是太貴，市場上仍有一定競爭力。大家又考慮入手一部沒有？

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