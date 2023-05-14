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九龍灣居酒屋開幕限定　$188酒放題　逾100款刺身／燒物

精明消費 13:00 2023/05/14

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放工後與三五知己相約在居酒屋把酒暢談，光想想都令人一掃返工疲勞！不過居酒屋一般酒價不低，要開懷痛飲又會令荷包出血，減壓不成反更添煩惱。位於九龍灣的「欅」最得嗜酒之人的心，新張期間提供清酒、生啤放題，加上店內空間寬敞，氣氛特別輕鬆，要訴訴工作的苦水或講講上司壞話，也不怕尷尬。

這間新開的居酒屋「欅」，店子設置了近年很流行的自助清酒機，供應17款清酒及1款梅酒，亦有供應生啤，新張期間以上酒款無限時任飲，價錢不過188元，優惠暫時周末亦適用，如果周六5:30pm開始飲，可以飲到11pm收舖，足足5個半鐘，對酒量強勁的朋友來說，無疑極具吸引力！

與餐廳合作的清酒機公司選酒講究，自助清酒機內的不是大路的男山、月桂冠及菊正宗等平價清酒，當中不乏百年酒廠或得獎酒廠的出品，如獲獎清酒大門酒造利休梅、日本三星名店龍吟亦使用的竹野酒造彌榮鶴，還有榮獲2022年Feminalise日本酒類競賽項目金賞的伯樂星純米吟釀、日本政府飛機都選用的品牌神泉的出品等。機內的酒薰、爽、醇3大風格齊備，當中有不少都是百搭酒款，配燒物、刺身、串燒也啱飲，酒單預計每季轉換一次，酒迷每次來都能盡興。

佐酒小吃種類多
下酒菜選擇有逾100款之多，刺身、壽司、串燒、燒物、炸物、天婦羅、一品料理兼備，絕非為送酒而粗製濫造、死鹹又超油膩的貨色。首推酒客吃燒物，以和歌山備長炭燒製，誠意十足，炭燒也比用電爐更考驗師傅的工夫，炭火不但能高速地鎖住肉汁，也令燒物多了份焦脆感及帶炭香，一邊吃備長炭燒物、一邊試足17款清酒，堪稱酒鬼必到之地！下酒還可點燒豚肉酒盜芝士卷、自家製一夜干燒雞肉、燒三文魚鰭等，令微醺之夜更加圓滿！

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地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期Megabox 11樓9號舖
電話：9758 6594
營業時間：周一至四及周日12nn - 10pm
周五、六及假日前夕12nn - 11pm

【原文：九龍灣新開闊落居酒屋 $188酒放題+逾百款小食 （收費文章）】

作者：周浩

責任編輯：招美寶

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