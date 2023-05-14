【日本溫泉】嚴選5大人氣溫泉　港人最愛河口湖、箱根不入圍

日本今年初開關後，全球各地的旅人也急不及待回鄉一遊。雖然已踏入夏季，如計劃今個冬天去日本溫泉勝地歎返幾日，現在開始籌備也不算早。日本龍頭網上旅行社之一的Rakuten Travel，有逾20年提供日本酒店及其他住宿設施預訂服務的經驗，最近更公布日本最新的人氣溫泉排行榜，準備遊日的朋友不妨參考一下。

Rakuten Travel的日本最新人氣溫泉排行榜，是根據2021年及2022年1月1日至12月31日期間，透過網站預訂入住溫泉區附近旅館的數量而定，以下是日本當地最受歡迎的5大溫泉區：

第1位：道後溫泉（愛媛縣）

愛媛縣的道後溫泉獲評為第一位，擁有超過3,000年歷史。據說，日本掌管農耕、醫藥及秘法的國造神大國主、用明天皇的兒子聖德太子都曾經來過這裏。

當中著名的共同浴場道後溫泉本館，是當地的象徵，現被列為日本的國家重要文化財產。而道後溫泉別館飛鳥乃湯泉採用飛鳥時代的建築風格，別具特色。另外還有幾個小型足浴場，如在2022年開業的足湯咖啡館等。

愛媛縣除有古老的溫泉外，更有許多歷史和文化遺產等精采景點，包括日本尚存十二天守之一的松山城、道後GIYAMAN玻璃美術館等。

第2位：蘆原溫泉（福井縣）

福井縣蘆原市的蘆原溫泉有「關西的奧座敷」之稱，始於1883年，現共有74個源泉。蘆原湯之町站前方的足湯，提供5種不同的足浴，每天由上午7時至晚上11時可自由體驗足浴。

享受足浴後，旅客可前往附近的湯煙橫丁及屋台村，或者在小鎮漫步，品嘗當地的甜品和著名的越前白蘿蔔蓉蕎麥麵，亦可到訪區內的傳統藝能館，欣賞藝伎歌舞表演，更可一嘗變身藝伎及舞伎體驗。

第3位：飛驒高山溫泉（岐阜縣）

岐阜縣的飛驒高山溫泉位於北日本阿爾卑斯山脈的溫泉區，保留了古時城鎮的氛圍及古色古香的景觀，每年春季與秋季更會舉辦傳統活動高山祭。

高山古街的歷史建築是極具人氣的景點，包括造酒屋、味噌店、禮品店及咖啡館等，這地區更獲日本政府定為重要的傳統建築群保護區。

習慣早起的旅客可於宮川朝市或陣屋前朝市來一個早晨漫步，亦可前往奧飛驒，體驗鄉間的清幽，見識位於日本最高地帶的飛驒大鐘乳石洞及平湯大瀑布。

第4位：山代溫泉（石川縣）

石川縣加賀市的山代溫泉據說是早於1,300年前發現的古泉，是三足烏鴉的傳說之地。這溫泉區在江戶時期以公共浴場為主，至今仍有兩個公共浴場，更成了當地的特色。

附近的觀光景點包括國家指定史迹九谷燒窯跡展示館、石川縣九谷燒美術館及加賀傳統工藝鄉湯之國之森等，為旅客提供各種工藝創作活動體驗。

第5位：磐城湯本溫泉（福島縣）

磐城湯本溫泉是日本的三古湯之一，泉水屬罕有的天然硫磺泉水，從地下50米的儲水缸抽取，亦被稱為美人湯。

磐城湯本溫泉車站附近有多間足浴場所，如鯖湖湯和磐城湯本溫泉美雪之湯等日歸溫泉設施，亦提供非傳統的溫泉體驗。

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港人最愛3大溫泉不入圍

至於港人最愛的日本溫泉，分別是山梨縣的富士河口湖溫泉、兵庫縣的有馬溫泉，以及神奈川縣的箱根溫泉。

Rakuten Travel最近亦推出日本春季旅遊優惠，由即日起至6月1日透過Rakuten Travel預訂指定酒店，即可享高達95折優惠，首次預訂的旅客更可獲額外9折優惠。

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內文圖片：Rakuten Travel及官網提供

作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

【原文︰旅遊網熱選日本5大人氣溫泉 港人最愛河口湖箱根無份】

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