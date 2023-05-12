投資組合如何多元化？ 考慮6種策略 、避免過度分散

很多投資教學中經常提到「投資組合多元化」，建議投資者們通過這個方法平衡自己的投資風險。那麽在構建投資組合時要注意什麽？如何避免投資組合過度多元化？



什麽是投資組合多元化？

多元化是指投資於各種不同的資產類別，例如投資於股票、債券、保險、物業等等，當其中一種資產遭遇跌勢虧損時，其他資產類別可以進行彌補，以求最小損失，相當於平衡了投資風險，讓投資者更能堅持自己的投資計劃。



投資組合多元化6種策略

1. 投資組合中不單止有股票和債券

當大多數人想到多樣化投資組合時，可能都會第一時間想到股票和債券，但這不是唯一的組合方式，根據自己的年齡和風險偏好，可以加入更多的資產類別，例如定期存款、儲蓄保險、房產、外匯等等。不過要留意整個投資組合中資產類別所處的行業和領域，避免在同一領域投資過多種類，失去分散投資的作用。



2. 投資於 「目標日期基金」

維持多元化的投資組合有一種方法是投資「目標日期基金」，目標日期基金通常會在產品中設定一個「目標日期」，一般持有多元化的資產組合，包括股票、債券、現金及現金等價物（如貨幣市場工具），隨著時間的推移，愈臨近目標日期，會逐步降低組合中高風險的資產類別，增加更保守資產的持有比例。

其實，强積金計劃中也有這種運作模式基金，如果選擇預設投資DIS，受托人也會根據這個規則對投資組合進行調整，從50歲開始，會逐步減持高風險資產類別，並逐步增持偏低風險資產類別。

3. 不要忘記現金

現金是構建投資組合中經常被忽視的部分，但它確實會有一定的好處。雖然現金在通貨膨脹影響下會貶值，但它可以在市場低迷時起到保護作用。現金還可以為投資者帶來更多的選擇權，當為來市場環境發生變化時，這些現金也可以讓投資者及時抓住更多的投資機會。



4. 使用指數型基金促進多元化

指數型基金是低成本建立多元化投資組合的好方法，主要追蹤指數（例如恒生指數、S&P 500指數）的ETF或共同基金。這種方法更便利，無需自己逐個公司或行業跟進了解。



5. 每年至少檢查兩次投資組合

隨著時間的推移，投資組合中的資產將會發生變化，最好定期檢視投資組合，及時減持表現較差的資產，增持表現强勁的類別。不過，也無需每日頻繁地進行檢視，反而會增加投資這焦慮心態，但應該至少每年檢查兩次。



6. 放眼全球市場 不要局限於一個地方/國家

雖然全國不同行業和領域已經存在不少投資機會，但全球不同國家更是如此。如果將目光放遠至美國、歐洲等等，可能也會存在很多值得投資的高增長類別。特別是當一件事情發生，僅對本國產生影響，而其他國家不會受到太大影響時，增持外國資產可能是有利的方式。

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