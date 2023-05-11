從ChatGPT看到的3大投資機遇

近期ChatGPT聊天機械人的熱度及發展與日俱進，反映了人工智能(AI)無論在能力上和應用上已一瞬千里。各行各業已相繼開始應用人工智能，以加強本身業務的優勢。以服務業為例，應用方式由身份識別、微型化、感應器，以至趨勢演算法等，從各方面改善運作模式及效率。生成式人工智能可以編寫及創作新的多媒體內容，為企業形容帶來新的應用模式，有望為增長股帶來新一輪結構性的支持，投資者可聚焦「人工智能及自動化」這個投資主題。

工業機械人年增長率將達17%

近年人口結構改變、人力資源短缺加上勞工成本上升，令投資自動化的回報更具吸引力。此類科技可應付人口老化問題，很多機械人的開發正是為了讓長者也能繼續工作。勞工成本增加正鼓勵更多工廠轉投機械人和自動化。此外，亦有很多企業使用機械人科技，為客戶提供額外增值服務。

相比歐洲和美國，亞洲的機械人密度正在迎頭趕上，中國內地、日本及南韓和的機械人使用率有所增加，中國內地新增機械人的速度更是超越了其他國家及地區。在升級製造設施的需求大增下，我們預期這股趨勢將會持續。我們預測工業機械人在2020-2025年的複合年增長率將達到17%。

雲端設備需求大增

除了機械人科技，雲端遷移和數據管理在提高亞洲區的自動化水平上亦發揮了關鍵作用。

AI領域迅速發展，同時帶來了很多吸引的投資機會。投資人工智能應可推動進階運算和儲存基礎設施需求的，例如雲端和伺服器。這亦為高速網絡交換器、光學收發器、高性能儲存晶片等創造了需求。此外，多重感應器集成、軟件模組和高性能晶片，亦可在自動駕駛發揮作用。設備通訊將通過5G網絡進行，使數據流量大增。

各國將如何監管人工智能的發展和應用備受關注，例如在中國內地，監管機構計劃規定生成式人工智能務需進行審查，以獲准營運。服務供應商可能需要確保內容準確及不侵犯知識產權，且不會構成歧視及危害安全。人工智能營運商亦可能需要明確標記由人工智能生成的內容。該指引草案現正徵求意見。雖然我們預期研發開支將會增加，或會造成一些價格波動，亦會影響獲利的時間表。然而，我們認為一些新規管不會影響人工智能的長遠發展。

聚焦三大投資機遇

我們認為在人工智能及自動化這個主題下，投資者可以聚焦︰

互聯網巨企︰ 中國和美國的軟件公司擁有強大專業知識，應可受惠於人工智能的垂直整合。

中國和美國的軟件公司擁有強大專業知識，應可受惠於人工智能的垂直整合。 自動化平台： 此領域的公司可通過相互關聯的軟件組合，提供機械人流程自動化方案而受益。這可能包括設計和部署自動化，即在客戶的管理和控制下由機械人執行工作。

此領域的公司可通過相互關聯的軟件組合，提供機械人流程自動化方案而受益。這可能包括設計和部署自動化，即在客戶的管理和控制下由機械人執行工作。 半導體設備：雖然智能手機和個人電腦等消費市場有回軟跡象，但我們對半導體設備的長遠前景仍然樂觀，晶片製造設備生產商應可從汽車電動化、廣泛採用人工智能科技，及工業行業自動化之中找到新的需求。

【關於作者】何偉華為滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監，同時擔任亞洲區投資委員會成員，負責制訂亞洲區投資策略。他的主要職責亦包括為私人銀行及財富管理客戶推動各類資產類別的主題投資產品。

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