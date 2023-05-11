Z世代副業潮興起︰40%年輕人同時打兩份工

BBC報道，現在許多年輕打工仔中，全職之外再找一份副業正成爲熱潮，因爲他們認為單靠全職工作不足以充實職業生涯。世代更替、不確定的經濟和動態的工作環境，讓今天年輕人的職業模式與前疫情時代大不相同。

Z世代正大量進入勞動力市場：美國勞工統計局的數據顯示，到2022年7月，美國16至24歲的勞動人口達2100萬，就業率按年增長54.4%。隨著他們年齡的增長，副業可能會越來越受歡迎和接受。追求激情項目（Passion project，出於熱愛而做的工作）和多種收入來源，越來越成爲最年輕一代勞動力的顯著特點。

16%英國打工仔有副業

疫情之前就存在副業，但它們的誕生通常是出於必要而非熱愛。過去幾年中，它們以零工經濟工作的形式出現，要麼代替全職工作，要麼作為補充工資的一種方式。即使是現在，對於許多人來說，副業也是增加收入的必要條件：2022年9月，皇家倫敦（Royal London）保險公司對4,000名英國上班族進行的一項調查顯示，16%的受訪者承擔了全職以外的副業，以應對生活成本的增加。

卡內基梅隆大學助理教授Meredith Meyer Grelli說，工作的疊加一直存在，但通常是作為經濟生存手段的需要。

現在，出現了一種知識工作者的新副業︰採用靈活工作模式，員工有更多機會去做自己熱愛的項目，通過自主選擇而不是被迫來賺取額外收入。

諮詢公司Kantar首席執行官Caroline Frankum説，沒有全職的辦公環境，工作者的能見度降低了。「工作時間也變得不那麼固定、受嚴格管制了，同時通勤時間也減少了——這讓更多人能做更多副業。」

其結果是，即使對於從事高薪全職工作的員工來説，第二個收入來源也變得很令人嚮往。Meyer Grelli說，疫情後，副業吸引了不同層次的打工族和專家，他們在工作價值鏈中處於較高的位置：現在他們可以想辦法把全職角色和副業結合起來，充分運用自己的技能，以最大化收入。

Shopify和Etsy等在線平台的興起，使人們能輕鬆將愛好變現，為個人品牌定制的社交媒體賬戶是主要推動力。

四成Z世代兼任两份工

職場新人引領了追求副業的趨勢。Kantar今年對1萬名打工族進行的一項全球調查顯示，40%的Z世代員工同時兼任至少兩份工作。

在經濟不確定性和生活成本上升的情況下，其中一些人做副業仍然是出於財務考慮。22歲的Shola West，在倫敦一家廣告公司做全職工作之餘，還在TikTok上兼職為Z世代提供職業咨詢，這個副業也得到了僱主的支持。「我們始終意識到，要想賺錢，你需要的不僅僅是朝九晚五」，她説。

更廣泛的世代更替也使副業對Z世代更具吸引力。美國諮詢公司Gartner的研究主任Caitlin Duffy說，職業道路正變得不那麼線性，年輕打工族正進入一個變幻莫測的工作環境：他們希望為長期的就業能力做好準備，保持靈活性並能在工作場所之間流動，而不是必須長期從事一份工作。

增加收入 實現自我價值

Meyer Grelli認爲，副業也分散了風險。年輕人意識到，一份工作和行業可能會很快過時。父母那一代的職業生涯不再是穩定的選擇，因此他們往往轉向同齡人，他們正在通過實驗性的副業開創新途徑，並在數字平台上得到放大。

除了開闢新的收入來源外，副業還允許年輕人投資於自己的熱情所在。Meyer Grelli説，工作是許多人的身份來源。投身於熱愛的副業，可以讓職場新人探索全職工作之外的興趣和想法，它們是年輕人找到價值的一種方式。

在最好的情況下，副業可以為年輕人提供個人和經濟增長。Meyer Grelli説，她的一個學生正在創建一個創業公司，為數字原住民提供一個平台，讓他們根據自己的時間表同時從事多項技術工作。

副業或將常態化

在新的工作世界中，有跡象表明僱主已越來越接受員工的副業。Meyer Grelli說，現在，企業對員工更深層次的需求和願望更加有同理心和接受力。

副業不僅可以作為僱主留住員工的工具，還能使員工積累經驗、深化技能組合，直接投入到他們的日常工作中。「現在的年輕打工族會有一個漫長的職業生涯，他們會期望在其中得到發展、做副業，」Meyer Grelli說，「這就要求僱主想辦法將其納入自己的增長中，而不是避免或扼殺它。」

部分得益於她的個人品牌和兼職副業，West最近在全職工作中被提拔為Z世代參與度主管（Gen Z engagement executive），幫助客戶聯絡接觸Z世代受眾。她相信副業將變得更加普遍，並越來越受僱主歡迎。

「我們是多面的一代：我男友是一名會計，在Instagram上有一個運動鞋頁面；一個朋友從事護理工作，但也做攝影，」West説。「接受這一點的僱主，將擁有能每天帶着真實自我去工作的年輕員工，他們同時可以為企業提供更多技能和影響力。」

如果處理得當，副業可以令人充實，為員工提供各種經驗、技能和收入來源，從而提高他們的職業成就。需要注意的是，這可能會導致過度工作——但West說她每週工作50小時是值得的。「我對自己的副業充滿熱情，所以感覺它更像是樂趣而不是『工作』。另外，我知道這對我的未來有好處，所以我願意投入其中。」

隨著越來越多Z世代進入職場，副業可能會變得更加常態化——也許有一天會成為工作場所的期望。

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