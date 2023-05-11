掌握5大必備簡單技能！學會自己動手 人生省出一大筆錢

日常生活中，每日都有很多必須支付的開支，如食物、房租、水電費、交通費等，這些費用往往是不可避免的。但是，學習一些實用的技能，可以讓你在不知不覺中省下一大筆開支，減少不必要的花費，學會自己動手解決許多生活中的問題，同時還能提升自己的生活技能和自信心。以下介紹五個實用技能的技能，幫助你省錢又增加生活品質:

1. 烹飪

早餐：在家自己做vs出去吃

早餐是一天中最重要的一餐，沒有時間準備便當帶飯，亦可考慮自己在家做簡單早餐，不僅健康，而且可以省下許多費用，簡單煎蛋，面包塗果醬，沖杯咖啡，相比於外面買茶餐同樣地快捷，或逾$100一份的英式早餐更划算。自己做的早餐可控制油份，更加健康及營養豐富，口感亦美味。

做甜點：節日慶祝、減少消費

節日慶祝時，自己做甜點不僅能夠節省開支，更能夠展現出自己的心意，給人留下深刻的印象。例如，自己製作心太軟等甜點，不僅便宜，而且更具有意義。

面包制作：省錢又營養，用面粉及加入喜歡的材料

自己在家做面包不僅便宜、健康，而且可以根據自己的口味加入喜愛的材料，讓面包更加美味。同時，自己做面包也是一種放鬆的方式，可以減輕心理壓力。

2. 維修

範圍：大至鋪地板、掃油漆，小至更換鏍絲等技巧

維修技能可以幫助修復一些家居小問題，例如居所內的門較脫落、牆身掉漆等，這些維修費用可能不算很大，但是長期累積下來，也是一筆不小的開支。

學習最基本的維修技能，即使不能夠讓你省下一些維修費用，亦可以減少請師傅檢查費用。在面對家居內的裝潢、水龍頭等小問題時，慢慢提高自己的技能水平，試試自己動動手，用一把鏍絲批可能就已經修好，或請教五金鋪店員，買器材更換，買料子修補，亦是一種省錢的好方法。

3. 種植食材

家中沒有陽光，同樣可以種植蔥、豆苗等食材，只需在廢膠樽或舊盤子上開小洞、加入泥土和小苗、就很容易養得成，此外，也可種香料，例如薄荷、迷迭香等，可以在烹飪時使用，增加食物的口感和味道。

種植食材不僅能夠節省購買的費用，還可以讓人享受種植的樂趣。平時都賣得很貴、持續購入需要高成本，例如種植蔥、香草等食物，不僅種植成本低，而且即摘即用，口感更加新鮮美味。

4. 設計/照片編輯

學習一些簡單的設計和照片編輯技能，例如畫圖、調整照片光暗等，在需要家居改造設計時，懂簡單畫圖，可以更加具體地表達自己的想法，同時也能夠減少諮詢建議的費用，讓你在家居改造時更加省錢，自己設計個人空間。當需要拍下有紀念性的照片時，也可以自己處理照片，不用再花費大量金錢去影樓或修圖。

5. 收納

家居整理十分重要。收納技能可以幫助你更好地整理家居，適時棄置不必要的物品，同時也可以節省租迷你倉的費用。避免總是找不到需要的東西而重複購買，或為了購買收納大大小小盒子花費大量金錢。

其實善用禮物盒、鞋盒、包裝袋等看似已經沒用的物品，可以更有效地存放和管理家中物品，讓你更加輕鬆地找到所需物品。



以上是五個輕鬆省錢的技能，僅可以讓人省下一些開支，同時也可以提高你的技能水平，增加生活的樂趣。學習這些技能需要時間和耐心，但是隨後就會發現這些技能可以帶來更多的得著。

名作家歸納6大致富習慣 「5:1聆聽法則」 每天練習新技能

【搵工2023】畢業生不追求大企業及科技公司、偏好混合工作模式

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App