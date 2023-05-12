【今日消費優惠】再臨閣5月自助餐75折｜買汽水送手機帶／雨遮／斜孭袋

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.YMCA 再臨閣：五月自助餐 75折優惠

即日起至5月31日，再臨閣5月大放送，推出兩大優惠，分別是長者優惠和4人同行優惠：

優惠一：「老友記」優惠

年滿60歲之長者惠顧自助午餐，即可享8折優惠，折後每位只需268.2元(星期一至五)或349.2元(星期六、日及公眾假期)



優惠二：「4人歡聚」優惠

4人同行惠顧自助晚餐，只需1,788元(星期一至四)或1,908元(星期五至日、公眾假期及前夕)

查詢或訂座：2268 7818

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2. OOHA：換領 手機帶/雨遮/斜孭袋/咕𠱸仔

即日起至6月8日，於指定日期到指定7-Eleven、Circle-K、U購select、AEON超市及一田超市、惠康、百佳、大生生活超市、J-Merchants、Soda Mall、味之戀人及 FRESH新鮮生活、HKTVmall及香港太古可口可樂eShop 買滿指定金額OOHA即可換領手機帶/雨遮/斜孭袋/咕𠱸仔。

eshop：按此

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3. 大家樂：網店二人餐 滿160元 減20元

大家樂網店7日快閃，即日起至5月15日，買二人餐滿160元即減20元。



網店：按此

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撰文：hket小編

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