【高息儲蓄】單一貨幣vs多元貨幣　保證回報高／總回報高、你會點揀？

一場世紀疫症打亂了不少人的人生規劃，隨各國人員間的往來復常，不少人可望逐步實現讓子女升學，到內地或外國退休生活的計劃，而具彈性的儲蓄產品，有助達到長線儲蓄目標。當中，多元貨幣儲蓄保險透過配置不同貨幣，較傳統單一貨幣儲蓄產品更有效分散風險，同時提供潛在回報、人壽及意外身故保障。

比起一般儲蓄保險，市面上的多元貨幣儲蓄保險提供多種貨幣選擇，保單持有人可按需要轉換不同貨幣，每種貨幣均會提供不同的保單回報，可助捕捉不同貨幣的升值潛力。例如把保單貨幣由港幣轉換成英鎊，當英鎊升值時，保單價值（以港幣計價）也隨之上升，潛在回報較一般儲蓄保險吸引。

多元貨幣儲蓄保險總回報更有優勢

儲蓄保險的財富增值功能為一大賣點，本文今次聚焦多元貨幣產品的回報及升值潛力，在比較不同保險公司的單一及多元貨幣儲蓄保險的美元計價回報後，發現不少多元貨幣儲蓄保險的保證回報遜於單一貨幣儲蓄保險，但總回報則較高。我們今次抽出市面上三大保險公司友邦、宏利及保誠的熱門傳統單一貨幣儲蓄保險、以及多元貨幣儲蓄保險產品作比較。

表一：多元貨幣儲蓄保險vs單一貨幣儲蓄保險回報比較（美元）

（假設受保人為35歲男性，非吸煙人士，供款年期5年，總保費為10萬美元）

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表二：多元貨幣儲蓄保險回報比較（美元）

（假設受保人為35歲男性，非吸煙人士，供款年期5年，總保費為10萬美元）

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從表一所見，三大保險公司的多元儲蓄保險產品，在第15、20、25、30、65年的保證回報，同樣不及同一公司的傳統單一貨幣儲蓄保險產品。

然而，若計入非保證回報後，多元貨幣儲蓄保險的總回報略高於一般儲蓄保險。在比較的3款產品中，保誠雋富多元貨幣計劃在第15、25、30、65年的總回報率均優於另外兩隻產品，若計算第20年的回報率，則以宏利的環球貨幣保障計劃佔優。

靈活轉換貨幣選項 宜留意行駛時間

比起傳統儲蓄保險，投保人要選定單一貨幣，多元貨幣儲蓄保險提供轉換貨幣選項，日後若有需要到內地或外國生活，或想捕捉貨幣升值潛力，均可靈活運用此彈性選項。 不過，該選項普遍需在一定的保單周年期後才可實行，具體行駛貨幣轉換權的時間視乎不同產品，一般為每年可行駛一次，而非無限轉換。

例如保誠、宏利及友邦的產品，均是由第3個保單周年日起，讓保單持有人自由選擇轉換保單貨幣，而貨幣轉換選項可於每個保單年度申請行使1次。

同時具備傳承功能 靈活配置財產

相比傳統儲蓄保險，多元貨幣儲蓄產品的其中一項較常見特色，為讓保單持有人透過鎖定部分非保證終期紅利，積存於紅利戶口，以賺取非保證利息，也可按需要隨時提取戶口內現金，靈活規劃財產。以上三款產品都有這項功能，但行駛時間及可鎖定的紅利比例則各有不同。

例如保誠產品為由第10個保單年度開始，已可行駛紅利鎖定選項，宏利及友邦產品則為第15個保單年度開始，但三者同樣為每保單年度可行駛一次。

以上三款多元貨幣儲蓄產品都具備財富傳承功能，包括無限次更換受保人選項，為新受保人提供終身保障；以及分拆保單選項，例如把一張保單，拆成數份後再傳給下一代。保單持有人也可選擇預先安排身故賠償支付方式，例如以一筆過或每月分期形式，保障家人日後生活。

最後，儲蓄保險的定位及特點不一，靈活性高的產品可迎合不同的理財需要，而多元貨幣儲蓄保險可以轉換成多種貨幣，以及提供紅利鎖定選項等，有助保單持有人作彈性理財規劃。不過，消費者也要留意這類產品存在一定匯率風險，匯率波動可能導致部分利益損失，或出現往後繳交保費高於首次保費情況，須衡量自身風險承受能力。

註：

1. 以上保費資料更新至 2023年4月27日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

2. 本文最後更新日期：2023年4月27日。

【文章來源：10Life；原題：單一貨幣vs多元貨幣 儲蓄保險潛在回報比拼】

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