30歲月入6萬元　「水桶投資法」持80萬股票、如何改善持股策略?

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從ChatGPT看到的3大投資機遇
對於一位30歲的人士來說，如何調整投資、才能採取最合適的持股策略？個案主角正正是30歲人士，財務狀況可說是不錯，月入6萬，擁有35萬現金和80萬的股票投資，每月還能夠儲蓄3萬5，經已懂得運用「水桶投資法」。
「水桶投資法」把投資組合當成一個大水桶，主角把投資分散到水桶1(潛力股)，水桶2(增長股)，及水桶3（收息股），以減少風險。為保持平衡和穩定性，如果部份投資項目價值上漲或下趺，可能就要考慮出售相關股票項目，以保持投資組合平衡。主角持有14種股票，股票比重、注碼控制和潛力股的風險又可以如何調整? 看看龔成是如何回應。
讀者:
老師您好，本人30歲，月入大約6萬，能每月約儲3萬5。
現時有現金35萬，一份儲蓄保險(已完供，值20萬)，一份儲蓄危疾(已完供，值9萬)及一份退稅年金（供十年，現第一年，每年6萬1）。
現股票投資左約80萬，按老師的水桶模式投資法的方式，手持股份共14種，詳細如下︰
快速增值（潛力股）（成本：40萬）
1. 比亞迪 （01211） （500股，39.3買入）
2. 小米 （01810） （3,800股，10.29買入）
3. 比亞迪電子 （00285） （5,500股，28.67買入）
4. 贛鋒鋰業 （01772） （840股，61.06買入）
5. 中國生物製藥 （01177） （25,000股，5.37買入）
平穩發展（增長股）（成本：28.5萬）
1. 恒基地產 （00012） （3,000股，29.87買入）
2. 盈富 （02800） （3,000股，22.19買入）
3. 金沙中國 （01928） （1,600股，28.23買入）
4. 長江基建 （01038） （1,000股，36.64買入）
5. 安碩恒生科技 （03067） （3,500股，13.68買入）
收息資產（收息股）（成本：14萬）
1. 中華煤氣 （00003） （4,152股，10.43買入）
2. 置富產業信託 （00778） （6,000股，8.61買入）
3. 中國飛機租賃 （01848） （5,574股，6.57買入）
4. 港燈 （02638） （1,000股，6.47買入）
提問：
1. 持有14種股票，應否將水桶2套現投放落水桶1？如是，我應該賣出那些股票？
2.由疫情到現在我都有每月慢慢吸納潛力股如1810, 285, 1772 同1177。
我現繼續增持以上潛力股，我會否太進取？因疫情慢慢消退，1772同1177前境會否變差而核心價值扣分？
3. 2023年我持有既潛力股大部分年報利潤大幅下跌，我買入既方向需要改變嗎？
感謝老師既無私指教！
龔成︰
1) 雖然你年青，但我都唔建議太進取，一般我只會建議水桶1(潛力股)佔組合一半。若你投資知識較弱，就只能佔2-3成。
反而我建議你下調部份持股比重。
中生 （01177） 長線有投資價值，但行業風險近幾年係高左，故不要過份大注。
煤氣 （00003） 佢唔係收息股，係平穏增長股，佢派息唔係好多。而且近年弱左，只宜小注。
中國飛機租賃 （01848） 可以收息，但佢業務本質風險較高，同樣只宜小注。而且你年青，建議水桶3(收息股)最多佔組合1成好了，除非你想保守D。
安碩恒生科技 （03067） 係水桶1(潛力股)，唔係水桶2。
2) 現價計，你所講架股票有一定值博率，問題是你部份已有持股，你加注係可以，但長線要確保個股和個別行業，不要高於組合15%和30%，以免造成過度集中風險。
贛鋒鋰業 （01772） 同中國生物製藥 （01177） 前境，暫時未見有明顯轉差情況，但佢地本身風險都略高(特別係1772)，故要控制注碼。
3) 由於加息、疫情、戰爭等因素，其實大圍經濟都係弱，你預中短期企業收益都會受壓。但相信會慢慢回復，最重要係核心質素無變，照持有就可以。
反而你要做，就係調整翻上述股票比重，同埋留意潛力股比重，長線唔好超標，咁就可以。
另外，由於你年青，年金這類創造被動收入的工具，唔建議咁早買，因為始終增長力唔高。當然，你係稅務上考慮，咁就另計。
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撰文 : 龔成
欄名 : 80後百萬富翁