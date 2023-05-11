30歲月入6萬元　「水桶投資法」持80萬股票、如何改善持股策略?

對於一位30歲的人士來說，如何調整投資、才能採取最合適的持股策略？個案主角正正是30歲人士，財務狀況可說是不錯，月入6萬，擁有35萬現金和80萬的股票投資，每月還能夠儲蓄3萬5，經已懂得運用「水桶投資法」。

「水桶投資法」把投資組合當成一個大水桶，主角把投資分散到水桶1(潛力股)，水桶2(增長股)，及水桶3（收息股），以減少風險。為保持平衡和穩定性，如果部份投資項目價值上漲或下趺，可能就要考慮出售相關股票項目，以保持投資組合平衡。主角持有14種股票，股票比重、注碼控制和潛力股的風險又可以如何調整? 看看龔成是如何回應。

讀者:

老師您好，本人30歲，月入大約6萬，能每月約儲3萬5。

現時有現金35萬，一份儲蓄保險(已完供，值20萬)，一份儲蓄危疾(已完供，值9萬)及一份退稅年金（供十年，現第一年，每年6萬1）。

現股票投資左約80萬，按老師的水桶模式投資法的方式，手持股份共14種，詳細如下︰

提問：

1. 持有14種股票，應否將水桶2套現投放落水桶1？如是，我應該賣出那些股票？

2.由疫情到現在我都有每月慢慢吸納潛力股如1810, 285, 1772 同1177。

我現繼續增持以上潛力股，我會否太進取？因疫情慢慢消退，1772同1177前境會否變差而核心價值扣分？

3. 2023年我持有既潛力股大部分年報利潤大幅下跌，我買入既方向需要改變嗎？

感謝老師既無私指教！

龔成︰

1) 雖然你年青，但我都唔建議太進取，一般我只會建議水桶1(潛力股)佔組合一半。若你投資知識較弱，就只能佔2-3成。

反而我建議你下調部份持股比重。

中生 （01177） 長線有投資價值，但行業風險近幾年係高左，故不要過份大注。

煤氣 （00003） 佢唔係收息股，係平穏增長股，佢派息唔係好多。而且近年弱左，只宜小注。

中國飛機租賃 （01848） 可以收息，但佢業務本質風險較高，同樣只宜小注。而且你年青，建議水桶3(收息股)最多佔組合1成好了，除非你想保守D。

安碩恒生科技 （03067） 係水桶1(潛力股)，唔係水桶2。

2) 現價計，你所講架股票有一定值博率，問題是你部份已有持股，你加注係可以，但長線要確保個股和個別行業，不要高於組合15%和30%，以免造成過度集中風險。

贛鋒鋰業 （01772） 同中國生物製藥 （01177） 前境，暫時未見有明顯轉差情況，但佢地本身風險都略高(特別係1772)，故要控制注碼。

3) 由於加息、疫情、戰爭等因素，其實大圍經濟都係弱，你預中短期企業收益都會受壓。但相信會慢慢回復，最重要係核心質素無變，照持有就可以。

反而你要做，就係調整翻上述股票比重，同埋留意潛力股比重，長線唔好超標，咁就可以。

另外，由於你年青，年金這類創造被動收入的工具，唔建議咁早買，因為始終增長力唔高。當然，你係稅務上考慮，咁就另計。

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