【信用卡優惠】唔洗簽賬都有錢收！5月份迎新優惠懶人包　里數／按摩椅／AirPods任你揀

隨着港府派發新一輪消費券，全城充滿消費氣氛和優惠。想大手消費同時得到信用卡迎新禮物，就可以留意此文。本網整合8家主流銀行／金融機構最新信用卡迎新優惠及條件，有意申請新信用卡的讀者可以參考一下，避免遇上魔鬼細節。

值得留意，多數銀行的信用卡迎新優惠是為新客而設，如果舊客欲取消原有信用卡「過冷河」變新客，時間最短包括渣打和安信，只需在過去6個月沒有持有該行信用卡即可；其他銀行一般需要12個月方轉為新客，才可享有迎新優惠。

除此以外，如果純粹為了迎新優惠而申請信用卡，記得要把卡保留一段時間才取消，不然銀行有權收回迎新禮物及收取額外手續費。一般而言，客戶需要持卡最少12個月，滙豐和恒生則須持卡最少13個月。

以下是最新的信用卡迎新優惠：

1. DBS Black World Mastercard：可賺最多80,000里

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新客戶於2023年7月2日或之前成功申請此卡，首2個月簽賬滿以下金額並登記及啟動DBS Card+帳戶，就可以豁免首年年費及得到最多80,000里。

簽賬條件 里數兌換比率 本地簽賬 首$2,000 $0.5 = 1里（上限：4000里） 其後$176,000 $4 = 1里（上限：44,000里） 海外簽賬 首$90,000 $3 = 1里（上限：30,000里） 合共累積里數獎賞： 78,000里（即DBS$3,744） 新客戶於新卡發出日期後2個月內於成功申請任何12個月或以上Flexi Shopping 分期計劃（金額不限），就會有額外2,000里。

2. 安信EarnMORE銀聯信用卡︰免簽賬回贈

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2023年12月31日或之前，經安信網頁成功申請該行的信用卡，就可以得到100元免簽賬回贈。如果在發卡後首90天簽賬滿以下金額，就可以得到這些迎新優惠：

迎新優惠 簽賬條件 換領費 Aurabeat AG+醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機（LSP-X1） 滿$9,800 3個月分期，每個月$120 OTO GoGo 鬆 Lite（VN-03） ／ $500 現金回贈 零滿$8,500 ／ $200 現金回贈（只適用於全日制大學／大專學生） 滿$2,000 ／

要留意，如果客戶選擇現金回贈作迎新優惠，將會在已入賬金額達到指定交易要求後4個月內，直接存入相關信用卡賬戶內。至於網上申請優惠的100元現金回贈，就會在信用卡發卡後3個月內存入。此外，合資格的簽賬僅限於本地／海外／網上消費零售購物，以及八達通自動增值金額。

3. 中銀Chill Card：簽$5,000賺$500

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2023年9月30日或之前成功申請，在發卡月及其後首兩個曆月內，零售簽賬累積滿5,000元或以上，就會有500元現金回贈。

迎新優惠以外，中銀Chill Card永久豁免年費，而且客戶可於每月指定星期三搶指定場次電影／演唱會門票各兩張，活動門票價格為0元，但客戶須以中銀Chill Card支付購票平台手續費每張10元，同時需要於音樂會舉行後3個月內以此卡作零售簽賬3,000元或以上，不然就會被收取門票費用每張500元。優惠活動目前限期至2023年12月31日。

值得留意，中銀簽賬期的玩法是以「曆月」，而不是一般常見的兩個月／60天之類。以下就是計算簽賬期的例子：

發卡日 簽賬期（發卡月及其後首兩個曆月內） 2023年4月28日 2023年4月28日至2023年6月30日 2023年7月10日 2023年7月10日至2023年9月30日

4. 滙豐信用卡：最多賺$1,200「獎賞錢」

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2023年8月31或之前，新舊客戶申請以下信用卡並獲成功批核，於發卡後首60天完成港幣／人民幣8,000元或以上的合資格簽賬，就可以得到以下迎新禮品：

合資格信用卡 全新信用卡客戶 現有信用卡客戶 滙豐 EveryMile 信用卡 $1,000「獎賞錢」 $500「獎賞錢」 滙豐卓越理財信用卡 $800「獎賞錢」 $300「獎賞錢」 滙豐 Visa Signature 卡 滙豐白金 Visa 卡 滙豐滙財金卡 滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡 滙豐銀聯雙幣信用卡 滙豐 Red 信用卡（只適用於網上申請） $500「獎賞錢」 不適用 額外獎賞： 成功申請「現金套現」分期計劃 $200「獎賞錢」 不適用

滙豐的信用卡選擇較多，每張卡的玩法亦各有特色，例如滙豐EveryMile信用卡主打出行優惠和儲里數，滙豐Red信用卡的網上購物簽賬最多享4%「獎賞錢」，讀者可按自身需要選擇合適的信用卡產品。

5. Citi 信用卡：簽$1,000送耳機

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Citi信用卡這一期迎新獎賞主打AirPods，簽賬期僅30天相對較短，但簽賬條件門檻不高，只需要簽賬／商戶分期1000元或以上，基本上只要日常生活也就有。如果急切想要耳機的讀者留意，即使完成簽賬，也要等最多4個曆月才收到迎新獎賞的換領短訊。

信用卡類別 迎新獎賞 獎賞條件／簽賬條件 1. Citi PremierMiles 信用卡 2. Citi Cash Back 信用卡 3. Citi Rewards 萬事達卡／銀聯信用卡 4. Citi HKTVmall 信用卡 5. Citi The Club 信用卡 Apple AirPods Pro（第2代） 於發卡後首30日內累積認可簽賬滿$1,000或以上 Citi Prestige 信用卡 Apple AirPods Pro（第2代） 於發卡後首30日內累積認可簽賬滿$1,000或以上 240,000 積分 繳付首年年費$3,800

6. 恒生MPOWER卡：10張MCL戲院2D戲飛／$700 +Fun Dollars

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新客戶在2023年5月15日或之前成功申請此卡，於新卡發出日期起計60日內，憑卡累積簽賬滿5,000元或以上，可以得到10張MCL戲院2D電影電子禮券，或$700 +Fun Dollars（前稱恒生Cash Dollars）。無論是哪一份迎新獎賞，都要在完成簽賬要求後，等待最多3個月才可以獲得。

7. 渣打Smart信用卡：母親節加碼免簽賬$500 + $1,200現金回贈

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渣打正推出母親節加碼回贈，在5月16日或以前使用指定連結成功申請渣打Smart卡的全新客戶，可以得到免簽賬500元現金回贈。

在2023年6月29日或以前成功申請此信用卡的客戶，只要在發出後首個月內累積4,000元的合資格簽賬，包括零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額，就可以得到1,200元現金回贈。回贈將於發卡後4個月內顯示於「360°全面賞」網上換領平台而不會自動存入信用卡賬戶。

此卡最大的特色，在於海外簽賬及外幣零售簽賬豁免1.95%費用，並可享0.56%現金回贈；其他生活簽賬亦有回贈，例如至今年6月30日，於Deliveroo簽賬可享8％現金回贈，推廣期最多可賺800元現金回贈；至今年12月31日，客戶於759阿信屋、OK便利店、HKTVmall分店及網店、日本城分店及網店、Klook等等特約商戶，在推廣期內首60,000元簽賬，每20元簽賬給予1元現金回贈（相等於5%現金回贈）。

8. livi PayLater：$1,000現金獎賞

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2023年6月30日或以前，新客戶以邀請碼「LIVI$1000#」開立liviSave戶口，並成功申請livi PayLater Mastercard，於任何商戶完成累積分期消費滿3,000元或以上，就有1,000元現金獎賞。

值得留意，單筆消費交易必須設定3個月或以上還款期的livi PayLater 貸款，並不能提前結清費用。

撰文︰HKET理財組

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