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券商推高息基金優惠　5月30日以前做呢個動作　年化保證回報6.18%！

收息攻略 18:16 2023/05/10

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老虎證券最新公布，自今年4月推出現金管理服務「老虎錢罌」（Tiger Vault）後，即日起送上「加息」新優惠。新舊客戶認購指定貨幣基金最少100美元，就可以得到首60天年化保證回報6.18%。以活動門檻上限50,000美元計算，預期收益330美元。

根據該行介紹，即日至5月30日期間，新客戶只要成功存入單筆資金10,000元或以上／舊客戶確保期內的個人證券帳戶新增淨入金金額10,000元或以上，然後開通老虎錢罌和「自動申贖」功能，認購老虎錢罌內的「博時美元貨幣基金」最少100美元，在首2個月可以得到保證回報6.18%。

如基金表現差   亦會為客戶提升至6.18%

資料顯示，該基金由成立以來（2022年6月22日至2023年4月27日）錄得3.37%收益。老虎證券表示，在今次活動期間，如果該基金的年化回報率低於6.18%，該行稱會為客戶提升至6.18%；如果基金的表現高於6.18%，客戶可直接獲得實際回報。

此外，今次活動的收益由兩部分構成：基金產品帶來的收益根據基金每日實際凈值的漲跌體現在持倉收益中；活動的補貼部分，將在活動結束後10個工作日內一次性發放到用戶的老虎證券賬戶。

老虎證券表示，一旦客戶符合參加門檻後，並不會限制資金自由，認為對比銀行的定期存款項目，是次活動兼顧了客戶對流動性和收益性的需求。由於收益是按日計息，意味客戶愈早把錢提出，回報就會愈少，反之亦然。

老虎國際合夥人徐楊表示：「今年以來恒指表現反覆，港股投資吸引力減弱，有用戶在老虎社區表達投資心聲，認為主要市場歐、美股市出現大幅波動，又擔憂經濟可能進入衰退期，現時低風險投資較為適切，像是兼顧收益和靈活性的貨幣基金，回報與美元定存差不多，但存放時間具彈性，可以隨時隨地贖回。」

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