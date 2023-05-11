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窮卻像有錢人 「精緻窮」5大特點 你中幾多樣？

個人增值 08:30 2023/05/11

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身邊總有一些人全身上下都是名牌，樣樣追求高質量，讓人覺得很有錢，但其實都是假象，他們的銀包總是見底，這也是所謂「精緻窮」。

「精緻窮」普遍出現在收入不高，卻追求精緻的社會新鮮人或小資一族身上，為了在其他人面前營造自己有錢的假象，盲目買入各種超出自己承受範圍的名牌，導致長時間入不敷出，易陷入財務困境。

以下將總結「精緻窮」的5大特點，你是否中招？

1. 沉迷追求名牌

「精緻窮」最大的特點就是沉迷追求各種名牌，除了追求名牌衫褲、手袋、飾品及手錶這些穿戴物品之外，還會追求飲貴價咖啡、買萬元以上的手機、去高級餐廳等等。如果因為太在意別人的眼光，而忽視自己的真實財務狀況，最終只會落入負債之路。

2. 總是靠錢解決問題

無論是身邊人講述還是網絡上的言論，總是有人傳播一些觀念：「花錢買時間」、「可以用錢解決的都不是難事」、「可以用錢解決的就沒必要親力親為」等等。於是，很多人就會用外賣來代替自己煮飯、用坐的士代替坐巴士地鐵等，久而久之，錢會因為這些觀念而悄然消失。

3. 經常找理由花錢

經常會找各種理由花錢，總是聽從一些錯誤的觀念，例如「賺錢就為了花錢」、「會花錢的人才會賺錢」、「要獎勵一下辛苦工作的自己」等等，這些都是促成花錢消費的導火綫。你是否也經常會用這些理由來説服自己花錢？事實上，在能力範圍内適當的享樂花費是可取的，但如果經常入不敷出，就會即使檢視自己的消費習慣，提防被不健康的觀念誤導。

4. 難以控制欲望

細想會發現，其實很多時間亂花錢是因為自己總是無法抵擋誘惑，每逢節日，各種商鋪就會推出各式各樣折扣優惠，看到著數的價錢，就算負債都想先買下，就算自己已經有很多同類別或者同款的物品，讓自己一步步走向貧窮負債的不歸路。

5. 缺乏良好儲蓄習慣

「精緻窮」除了大手花錢之外，通常還缺乏儲蓄習慣，經常會被「及時行樂」的不健康觀念所影響。只要有錢在手，就會想方設法消費，以這種方式來獲取一時的快樂，根本沒有存錢的觀念。脫離「精緻窮」最好從改變消費習慣入手，並積極養成儲蓄的習慣。

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