靠納粹致富 奧地利「富婆」逾700件珠寶、預估12億惹爭議｜猶太團體籲反對

歷史事件遺留下來的珠寶，例如透過盜竊、壓迫或戰亂下所得來到的珍藏，無論是在買賣還是展覽都會經常引發道德爭議，已故的奧地利億萬富豪Heidi Horten的700件珠寶收藏將登上拍賣場，預估拍賣總值約港幣12億，預計會打破拍賣紀錄。不過，由於Heidi Horten的丈夫Helmut Horten似乎透過不當方式從猶太人手中取得財富珍品，引來不少爭論。

珠寶收藏家 丈夫具納粹背景

Heidi Horten的珠寶收藏近年來一直受到關注，因為收藏的規模龐大，又因為所包含的珠寶價值極高。這個收藏包括了一些世界上最著名的珠寶設計師的作品，如Harry Winston和卡地亞，以及稀有的寶石和珍珠。然而，Helmut Horten是20世紀德國的一位知名商人，當年他與納粹政府關係非比尋常，是一名大舉收購「受壓迫的猶太企業」的富商。

猶太人團體反對拍賣

美國猶太人協會就此發出聲明，要求暫停拍賣，直到確定這些財富中有多少來自納粹受害者。協會指出Helmut Horten的財富，是通過不法商人利用納粹的猶太人的迫切生計來積累，她因此得了價值 1.5億美元的珠寶收藏，未明確例出的捐獻款項並不足以令人信服。聲明提到，解決大屠殺遺留問題的最具挑戰性的任務之一，是為受害者遇到的大規模掠奪剝削伸張正義。

壯觀收藏 總值約港幣11.8億港元

▼ 點擊圖片放大

World of Heidi Horten是一個壯觀的個人珠寶收藏，於5 月和 11 月在日內瓦 Four Seasons Hotel des Bergues 舉行的一系列拍賣會上呈獻。系列不僅包括一些世界上最珍貴的鑽石和彩色寶石，還包括有史以來拍賣會上最傑出的寶格麗珠寶。總值約港幣11.8億港元。

此次拍賣還展示卡地亞 (Cartier)、海瑞溫斯頓 (Harry Winston)、Marina B 和梵克雅寶 (Van Cleef & Arpels) 等其他著名珠寶品牌的非凡珠寶。 亮點包括 Harry Winston 的 Great Moghul 雕刻祖母綠項鍊，重達 362 克拉，即看詳情:

1.HARRY WINSTON“BRIOLETTE OF INDIA”鑽石和鑽石項鍊 估價高達:1.23億港元

▼ 點擊圖片放大

90.36 克拉 Briolette 切割鑽石，馬眼形和梨形鑽石，鉑金，頸鍊的兩個部分可拆卸，可作為短項鍊佩戴，Briolette 吊墜可拆卸，無簽名, 一個帶有製造商標記 (Jacques Timey) 的延期，預估: 9,000,000 – 14,000,000瑞士法郎

2.稀有彩色鑽石和鑽石戒指 估價:4,500,000 – 6,300,000 瑞士法郎

▼ 點擊圖片放大

20.06 克拉彩粉紅色梨形明亮式切割鑽石，

圓形鑽石，18k 白金和黃金

3.黑色天然珍珠和鑽石項鍊 估價:2,700,000 – 4,500,000 瑞士法郎

▼ 點擊圖片放大

兩串約 16.35 至 5.80 毫米的漸變黑色天然珍珠，

2.94 克拉的梨形鑽石，鉑金，表扣簽名



4.Jules Wièse 古董多寶石埃及復興項鍊 估價:55,000 – 70,000 瑞士法郎

▼ 點擊圖片放大

紫水晶、紅玉髓、薔薇輝石、菱輝石和彩陶吊墜，以埃及眾神 Babi、Bastet、Bes、Isis、Horus、Nephthys、Theoris 和 Thoth 的形式出現，心形護身符、聖甲蟲和甲蟲聖甲蟲，1870 年代，製造商的標記（部分模糊）

5.彩 色鑽石和鑽石吊墜 估價:1,350,000 – 1,800,000 瑞士法郎

▼ 點擊圖片放大

15.05 克拉絢麗橙色粉色心形修飾明亮式切割

鑽石、圓形和欖尖形鑽石、

8k 白金和玫瑰金，配白金鍊條

6.Harry Winston 祖母綠和鑽石吊墜項鍊 估值: 450,000 – 640,000 瑞士法郎

▲ 6.Harry Winston 祖母綠和鑽石吊墜項鍊 估值:450,000 – 640,000 瑞士法郎

▲ 6.Harry Winston 祖母綠和鑽石吊墜項鍊 估值:450,000 – 640,000 瑞士法郎

“The Great Mogul”雕刻祖母綠重約 362.45 克拉

描繪了古印度史詩羅摩衍那中的場景

圓形鑽石，18k 黃金和鉑金，1960 年代後期

製造商標記（Jacques Timey）

7.天然翡翠珠項鍊，鑽石扣 由Cartier設計 估價：US$2,000,000 - 3,000,000

▼ 點擊圖片放大



天然翡翠蛋面及鑽石戒指 估價：US$300,000 - 500,000（右下）

有望規模最大、價值最高珠寶拍賣

佳士得（Christie's）表示，這批珠寶作品是1970年代至海蒂霍頓去世前購得，還包括100件寶格麗（Bvlgari）珠寶，是佳士得所見過，該品牌最重大的藏品集合。這一系列珠寶世界上最輝煌的珠寶收藏之一，此次拍賣有望成為迄今為止規模最大、價值最高的珠寶拍賣會。

辭世身家多達29億美元

據報Heidi Horten的丈夫透過收購被迫向納粹政府出售的猶太企業，積累大筆財富。他生前成立的百貨Horten AG，目前是德國第4大連鎖百貨，妻子Heidi Horten繼承大批財富，去年以81歲辭世，據《福布斯》報道，她的身家多達29億美元。

爭議下照舊拍槌

儘管存在爭議，拍賣行Christie's仍然決定如期進行的拍賣。佳士得歐洲區總裁Anthea Peers表示，拍賣行決定出售Heidi Horten珠寶是經過深思熟慮後所作出的。這次的賣所得將歸Heidi Horten基金會（Heidi Horten Foundation）所有，以資助醫療等事業。該基金會支持各種慈善事業，包括醫學研究和藝術。

末代皇帝溥儀腕錶、估值逾$2500萬 ! 為何落入俄國人手中？ 拍賣行花3年考證出處

乾隆字刻青花抱月瓶 0元無底價拍賣 炒至2700萬天價成交

【勞力士】紫色Daytona 200萬成交、百達翡麗玫瑰金值540萬

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App