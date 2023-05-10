【母親節2023】預算人均1000元以下、6間母親節餐廳推介

這個星期日就是母親節，孝敬媽媽的方式有好多種，當然少不了帶媽媽去食大餐。以下將為大家推介6間實惠母親節餐廳，當中包括老少皆宜的中菜、特色自助餐及西餐，更有不少餐廳推出母親節特別優惠。

中餐



1. 麗晶軒:米芝蓮二星餐廳前身 6道菜午餐低至638元

麗晶軒前身是米芝蓮二星餐廳欣圖軒，改名後首次推出母親節套餐，在5月13日至5月14日，推出六道菜和八道菜的餐單，午餐菜單包括魚肚海螺繡球菇燉湯、黑松露蜜糖炒海鱸、黑椒谷飼牛肉脆籃等等，八道菜晚餐菜單則包括竹笙香瓜雲南火腿燉海螺、香脆蠔皇鮑魚蝦膠釀黑菇等。



母親節六道菜午宴：

日期：2023年5月13日至14日

時間：上午11時30分至下午2時30分

價錢：每位638元



母親節八道菜晚宴：

日期：2023年5月13日至14日

時間：下午6時至晚上10時

價錢：每位1488元配搭精選中國茶

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

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2. 四季芬芳：全新養生Menu

四季芬芳是蛇王芬的年青路線，品牌與香港注冊中醫師合作，推出全新春夏養生食療料理，當中包括燕窩蛇湯燉節瓜盅、拼紫椰菜臘味粒蟹肉蛋白炒飯、太史蛇羹酥等等，非常健康滋補。



地址:沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓363A號舖

價錢：人均200元-300元

營業時間：星期一至日 11:30am-03:30pm、05:30pm-09:30pm

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自助餐

1. The Lounge：母親節自助晚餐 每位638元

The Lounge準備了豐盛的自助晚餐，包括一流的海鮮，生魚片和壽司、招牌餛飩面、精選優質奶酪和甜點等。亞洲風味的美食包括紅燒鮑魚魚鰾、北京烤鴨、叉燒、烤乳鴿、 海南雞飯等。每人還可以享用精緻的椰子、海螺和康貝燉魚肚湯。



價錢：每位成人638元；一名小童（3-12歲）438元； 收取10%的服務費。

時間：2023年5月14日，晚上 7 點至晚上 10 點。

購買詳情：按此

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2. 香港柏寧酒店PLAYT：靈芝蟲草滋養美食盛宴 午餐低至628元

PLAYT自助餐携手香港保健品牌維特健靈，推出滋養美食盛宴。次啊用兩款純野五色靈芝及知音蟲草，設計出多款養生菜式。同時，於5月13日至14日晚餐享用自助餐，酒店將會送出送出維特健靈純野生五色靈芝（10粒裝）及加强配方知音蟲草（10粒裝）價值258元。另外，所有5月13-14日需要先付訂金。



官網預訂：按此

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西餐

1. Paper Moon 海景意大利晚餐 698元

位於尖沙咀海港城的海景餐廳Paper Moon，於5月14日的午市和晚市供應698元的母親節盛宴，包括前菜、主菜和甜點。其中，每位惠顧母親節盛宴的母親，都可獲贈Leonor Greyl 的頭髮護理產品連禮券。



價錢：每位698元，另收加一服務費

營業時間：11:30am – 11:00pm (星期一至四) / 11:30am – 11:30pm (星期五、六及公眾假期)

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OTE301號舖

官網預訂：按此

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2. pici： 母親節限定優惠 98元升級忌廉龍蝦意大利寬麵

特意為母親節設計的一款限定菜式：C.F.L.忌廉龍蝦意大利寬麵。意大利寬麵由新鮮手工製成，配以蒜片、辣椒煎香的龍蝦尾及由鯷魚醬和白酒熬煮的忌廉龍蝦汁。由5月11日至5月14日，點選任何套餐，都可以優惠價98元升級至白酒忌廉龍蝦意大利寬面（原價：298元）。



供應時間：2023年5月11日至5月14日全港9間Pici

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撰文︰HKET理財組

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