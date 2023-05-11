在加拿大要賺幾多錢才能買樓？溫哥華年收入22萬加元才可做業主

根據RateHub的一份報告，儘管全加大部分地區的樓價都在下降，但與去年相比，加拿大人仍需要賺更多的錢才能買樓。

溫哥華買樓需年收入22萬加元

報告顯示，截至2023年3月，多倫多（Toronto）的購房者需要年收入21.7萬加元，才能買得起平均售價約119萬加元的房子。RateHub指，儘管多倫多平均樓價與去年3月相比下跌20多萬加元，但購房年收入要求還是增加了6,250加元。

溫哥華（Vancouver）入息要求同比增幅最大，若想買樓，年收入要超過22萬加元；而其他地區則需要年入7.5萬至17萬加元。

報告顯示，在大多數城市，即使平均樓價下降，買樓所需收入也在增加。哈利法斯（Halifax）需要近10.5萬加元的年收入，滿地可（Montreal）需逾10.7萬加元，溫尼伯需（Winnipeg）逾7.5萬加元，渥太華（Ottawa）則需約13萬加元。咸美頓（Hamilton）是報告中唯一一個入息要求降低的城市，買樓所需收入同比減少了4,460加元。

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按息上漲 推高壓測入息要求

RateHub聯合首席執行官James Laird告訴加拿大環球新聞（Global News），由於按揭利率從去年的3.14%增加到5.54%，加拿大人現在需要賺更多錢來買樓。「在加拿大買樓從未如此艱難」，他說。

Laird表示，除非購房者個人收入極高，否則他們將需要加上伴侶的收入才能買得起樓。報告稱，按揭利率的上升也推高了壓力測試所需的入息要求，壓測通過門檻從5.25%增加到7.54%。

可負擔性繼續惡化 上車要靠父幹

報告發現，在加拿大10個主要城市中，有9市的購房者需比去年多賺5,650至21,360加元的年收入才能買得起房，這一趨勢預計會惡化。

「由於新房源供應緊張、加上一些購房者重返市場，預計未來幾個月房屋可負擔性不會改善，」Laird說。

Laird說，大多數銀行提出的收入要求意味著一些人可能要租屋更久，或者要依靠父母幫助支付首付或共同簽署按揭，才能滿足購房入息要求。他建議購房者考慮小城市，在那裡他們可能會找到更好的交易。他表示，加拿大各地樓價差異很大，這可能就是很多年輕人搬到草原三省的原因。與多倫多、溫哥華相比，偏遠地區樓價相對便宜。

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