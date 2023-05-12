瑞士直擊鐘錶與奇蹟2023　Vacheron Constantin大玩逆跳神技

在Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）日內瓦高級鐘錶展中，瑞士高級腕錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）年度主題，是大玩逆跳功能，並將此複雜腕錶技術添置到旗下Traditionnelle、Patrimony和Overseas 3大系列裏，將其268年的源遠流長製錶技術融會貫通到新作之中。

▲ Vacheron Constantin年度大作是擁有11項超複雜機芯的 Les Cabinotiers系列腕錶，並抽取其中逆跳技術引伸成年度主題，也合展館定下主軸。（圖片︰品牌提供）

誠然，逆跳（Retrograde）在腕錶技術看似是錦上添花的功能，但實際也有其機能上的需要。逆跳跟傳統指針圓周運轉方式不同，是以逆時針單方向瞬間跳回原點，再重新開始新一輪的走時。某程度上需要高級腕錶技術上要求，除了跟其他複雜功能和錶面配置的協調、機件要避免震動和磨損、指針回到原位的精準度等，不同品牌有其技術上的詮釋，如專家所言，那是需要日子有功的一門學問。

花3年製作的Traditionnelle

本年度Vacheron Constantin年度作是擁有11項超複雜機芯的 Les Cabinotiers系列腕錶，其中一項複雜機功能——逆跳亦順勢成為品牌的年度主題，其中包括Traditionnelle、Patrimony和Overseas 3大系列。

▲ Traditionnelle系列陀飛輪逆跳日曆鏤空腕錶：錶徑41毫米，玫瑰金錶殼，鏤空錶面，搭載自家製2162 R31自動上鏈機芯，動力儲存40小時，灰色鱷魚皮錶帶，防水約30米。（圖片︰黃鑑江攝）

▲ 延續Traditionnelle傳統特色，包括階梯式圓形錶殼和錶耳、凹槽底蓋、纖細錶圈、軌道式分鐘刻度圈，雙刻面太妃針和金質棒狀時標。（圖片︰品牌提供）

品牌旗下的藝術大師和製錶大師歷時3年時間，在Traditionnelle系列推出陀飛輪逆跳日曆鏤空新作，內置自家製2162 R31機芯，鏤空錶面由４部分組成：頂部飾有手工機刻雕花圖案的金質墨褐色鏤雕夾板、金質鑲貼時標、 藍寶石水晶錶面和金質陀飛輪秒針刻度圈。

▲ 逆跳顯示裝置的夾板經過多層NAC電鍍處理，表面呈墨啡色，並搭配金質邊緣式擺陀。（圖片︰黃鑑江攝）

其逆跳顯示裝置的夾板經過多層精細的電鍍處理，表面呈墨啡色。夾板上半部分經直紋拉絲處理，採用特製的研磨膏將表面打磨平滑，直至呈現出細膩的光澤效果，下半部分則飾有手工機刻雕花圖案。

▲ Patrimony系列逆跳星期日曆腕錶：錶徑42.5毫米，鉑金錶殼，三文魚色旭日紋錶面，搭載自家製2460 R31R7/3自動上鏈機芯，動力儲存40小時，灰色鱷魚皮錶帶，防水約30米。（圖片︰黃鑑江攝）

此外，以Bauhaus的「Less is more」為設計意念的Patrimony系列，今年新作採用鉑金錶殼配搭三文魚色錶面，並將逆跳星期和日期顯示等功能融於一身。錶面以玫瑰金作材質，一側做噴砂裝飾，另一側予以拋光打磨，是Vacheron Constantin鉑金錶殼搭配三文魚色旭日紋錶面的細節，分鐘刻度圈以環繞「珠粒式」點綴，珠粒經鑽石拋光處理的白金圓珠，貫徹品牌一貫的尊貴美學。

▲ 錶背可看到機芯配備馬耳他十字為造型的22K金質鏤空擺陀，機芯主夾板兩側均採用圓形粒紋裝飾，板橋背面以日內瓦波紋打磨裝飾。（圖片︰品牌提供）

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