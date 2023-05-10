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內地2022年人工統計出爐！呢個行業吸金力最勁、地產業獨跌

個人增值 14:19 2023/05/10

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國家統計局最新公布，2022年全國城鎮私營單位就業人員平均年薪65,237（人民幣，下同），按年升2,353元或3.7%；扣除價格因素後，實際增長為1.7%。非私營單位方面，2022年平均工資按年升7,192元或6.7%至114,029元（人民幣，下同），增長較上年下跌0.3個百分點；扣除價格因素後，實際增長為4.6%。

按行業劃分

在19大行業當中，無論是私營或是非私營單位，均以信息傳輸、軟件和信息技術服務業最賺錢，私營單位年薪123,894元，非私營單位年薪220,418元，按年分別升8.1%和9.4%。

增長速度最快的是金融業，私營和非私營單位同步升15.6%，平均年薪分別為110,304元和174,341元。房地產業獨跌，其中私營單位平均年薪跌3.2%至56,435元，非私營單位年薪微跌0.9%至90,346元。

按區域劃分

私營單位：

4大區域當中，僅東部地區（包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10個省）增長速度跑贏大市，按年升4.7%；金額也是4個區域當中最高，2022年平均年薪72,965元。

增長速度最慢的是中部地區（包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6個省），按年微增加1.5%，平均年薪53,477元。東北地區（包括遼寧、吉林和黑龍江3個省）的增長速度雖然貼近大市，但平均年薪僅49,895元，為4大區域當中最低。

非私營單位：

受惠於低基數效應，東北地區平均工資去年增加7.6%至89,941元，是4大區域當中增長最快，不過金額也是最低，月均工資7495.08元。

金額最高的是東部地區，年均工資132,802元，按年增長7.1%，月均工資11,066.8元。增長最慢的仍是中部地區，年均工資按年增長5.8%至90,452元，月均工資7537.7元。

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