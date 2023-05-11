【今日消費優惠】Lenovo港島開倉低至6折｜Pacific Coffee母親節75折優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Lenovo：港島數碼嘉年華 低至6折

即日起至5月14日，Lenovo港島數碼嘉年華，全場貨品低至6折，年度開倉優惠，只限5天，包括多款Lenovo筆記本電腦、桌面電腦及顯示器等等。

地址：港島西寳城地下展銷廳（港鐵香港大學站C2出口）

時間：11：30- 20：30

查詢電話：2893 2221

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2.Pacific Coffee：母親節甜品套餐 75折優惠

即日起至5月14日推出母親節甜品套餐75折優惠。其中，優惠不適用於辦公室分店、各大專院校分店、各醫院分店、機場及亞洲博覽會館分店及銅鑼灣糖街Sugar+分店。



甜品套餐包括:

是日精選甜品2件

標準裝手調飲品2杯



詳情可參閲：按此

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3.雀巢牛奶公司乳酪：+45元換購「Miffy甜甜限定餐碟」

即日起至6月6日，購買任何雀巢牛奶公司脫脂乳酪飲品或高鈣低脂乳酪杯140克滿20元，即可加45元換購1隻Miffy甜甜限定陶瓷餐碟。





撰文：hket小編

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