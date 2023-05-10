中國氣候風險可望改善　創造獨到投資機會

相對歐美等成熟市場，中國企業對於氣候風險的管理似乎有待改善。但隨著全球和中國的監管日趨嚴格，再加上消費者日益重視可持續議題，筆者相信這種情況將會有變，並有望改寫整個中國股市的格局。

氣候風險：物理風險和轉型風險

何謂氣候風險？簡單而言，氣候風險可以分為物理風險和轉型風險兩種，前者是由氣候變化引發的自然災害，對資產價值、生產力和整體經濟活動造成的潛在損害，當中又可以分為急性事件（與氣候相關的山火、熱浪、洪水及風暴等）及慢性變化（如溫度上升、水源短缺和海平面上升等）的影響。以水資源問題為例，中國人口和經濟產出主要集中在人口密集的低海拔和沿海城市，水源短缺和海平面上升將為中國經濟帶來深遠影響。

至於轉型風險，則主要是源於綠色經濟轉型期間的政策發展，可能導致某些行業面臨資產減值或更高的業務成本。相較於物理風險，這些轉型風險較易經由規則和機制來量化，從而評估資產價值和業務成本所受到的影響。在評估中國股票時，我們看到已經有愈來愈多分析師和投資者把轉型風險納入其中。

中國早前宣布脫碳計劃，目標是在2030年把二氧化碳的排放量達到峰值，並於2060年實現碳中和，這個計劃將對各行各業產生不同程度的影響。舉例說，於2021年開始運作的中國國家碳排放權交易體系（ETS），覆蓋逾2,000家電力公司，並將會擴展至更多行業。

除了涵蓋不同行業，未來幾年ETS的目標更包括制定明確的長期減排目標、建立有需要的法律框架、提高企業的碳數據質素和披露，也有可能提高碳定價。這些因素既為中國公司帶來不同風險，也創造了潛在機遇。隨著ETS的影響力與日俱增，所有中國股票投資者都必須對之認真對待。

中國商業經營方式將會有變

可以說，加速綠色轉型已成為政策制定者的任務之一。事實上，在很多司法管轄區，都強制要求上市公司發表與氣候相關的披露報告，而評估和量化氣候風險對投資組合的影響，也漸漸成為大勢所趨。我們也看到，投資者愈來愈關心氣候風險。隨著中國企業、金融機構和投資者對氣候風險的認識和融合加深，中國的商業經營方式也將會改變。

這就是為甚麼我們認為，在投資中國公司時，把氣候風險因素納入其中，有望為投資者帶來更獨到的機會。以主動的投資方法，例如對不同地區作出深入的了解、與公司保持緊密對話等，有助投資者把握這些宏觀趨勢，並將之轉化為有利的選股因素。

【關於作者】何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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