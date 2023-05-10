打機都可以賺錢？ 如何從興趣愛好中創造價值？

家長們為了讓自己小孩專心讀書，經常會想盡辦法阻止他們打機、做手工或看無用的小説等等。相信伴隨網絡時代發展的90後更是深有體會，那些年為了上網打機可謂費盡心思。其實有這些愛好並不完全是壞事，關鍵是學會從興趣愛好中創造價值。有哪些興趣愛好可以創造收入？以什麽方式變現？

1.打機

隨著科技時代發展，電子遊戲競技逐漸成為一種公認的體育比賽，在2017年，香港政府更首次明確表示要將電子競技產業化。近幾年直播形式興起，各種遊戲游戲直播更是成為一種熱門的變現方式。另外，一個遊戲的誕生，必定會伴隨各種遊戲卡片及遊戲週邊的出現，出售這些小配件又成為另一種變現方式。不過，並不是推崇正在求學的學生們沉迷電子遊戲，學有餘力才再發掘遊戲的附加價值。



2.繪畫

畫畫也是很多小孩的愛好，無論是技術高超者還是獨具個人特色者，都可以發掘當中的價值。生活中也有不少這種需求，例如，現在很多企業宣傳為了更具趣味，經常需要用到漫畫形式的圖案。其次，現在社交媒體賬戶幾乎成為每個人的明信片，很多人想要一個漫畫版的自己做頭像。由於畫畫也是一種講求技巧的愛好，同樣可以通過授課方式，賺取收入。



3.攝影

影相是記錄生活的特別方式，網絡的出現，更是讓很多人通過相片和親朋好友分享自己的生活點滴。其實，生活中很多重要的時刻都需要通過拍攝相片記錄，如果是喜歡攝影的人，可以發現當中變現的機會。例如，幫助拍攝畢業相、婚禮相、個人形象相等等。如果是特別優秀的作品，更可以發佈在各大社交平台，有可能得到時尚公司或行家的青睞，帶來變現機會。其次，還可以通過授課形式，將自己獨特的攝影技巧傳授給有需要的人，也是一種賺錢方式。

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4.手藝

身邊很多物品是出自手藝品，包括縫製的手提包、貿易、陶瓷杯及玻璃製品等等，雖然現在很多手藝已經被機器淘汰，但也有很多人希望了解製作過程和親身體驗，於是出現很多手藝工作室，既能傳授手藝，也為大家創造一種新型的娛樂模式，同時也成為一種變現方式。



5.彈鋼琴

如果興趣是彈鋼琴，也存在不少附加價值。由於流行曲都離不開鋼琴，很多人都希望通過學習鋼琴來演奏自己喜歡的歌曲，同樣可以通過授課賺取收入。其次，也可以通過拍攝視頻在各種平台賺取收入，更可能獲得商業合作機會。



6.看小說

喜歡看小説的人通常都會自己動手也寫自己的故事，現在網上亦有很多小説平台，如果寫出來的作品足夠吸引人，可能也會得到可觀收入，關鍵是成本非常低，無需購置任何材料或租用空間，只要有一部電腦就可以完成。

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