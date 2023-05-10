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【網絡熱話】可以完全用手機代替銀行卡嗎？幫銀包斷捨離、香港距離無卡化有多遠？

個人增值 12:16 2023/05/10

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以前講求「一卡在手世界通行」，現在手持一卡都不夠，追求「一機在手」便要世界通行。隨著手機流動支付大行其道，香港步入無卡化。有網民近日發文稱，現時不少銀行已經開通手機提款，可否把服務進一步拓展至銀行存款或支票存入，認為「可以慳返唔使袋卡，又唔驚記錯戶口號碼？」

雖然有不少網民回應，因應電子支付興起，自己使用現金的可能性大大減低：

自從有電子錢包後，我要入茄薯（即現金）（不太多）都不會再去銀行入數了，梗有一間係左近搞掂

今年除咗封利是，我直頭冇接觸過提、存、用現金，消費用八仔（即八達通）或電子錢包搞掂。

另外有心水清的網民就指出，星展銀行的客戶可以透過「櫃員機二維碼」存入現金及支票，毋須提款卡或賬戶號碼就可以於自動櫃員機存款。也有網民回應，儘管市面上不少銀行都做到無卡交易，但速度往往較慢。更有網民反駁，向來存款都是無卡交易，只需要記得且輸入自己或收款方的銀行戶口號碼就可以。

事實上，香港不少銀行早已開通手機提款服務，包括恒生 （00011） 、滙豐 （00005） 、渣打等等。以渣打為例，用戶只要打開渣打SC Mobile應用程式，選擇QR Cash並輸入想提款的金額，前往渣打自動櫃員機就可以成功提取現金。

入票方面，滙豐和恒生去年推出「手機入票服務」，只要在銀行的手機應用程式選擇相關服務，然後輸入支票金額及拍攝支票，就可以提交你的入票指示。值得留意，此服務目前已接受存入以下4個條件的支票，而且透過應用程式存入的支票數量和總金額設有每日上限。

1. 港元支票

2. 簽發給你本人的支票

3. 由滙豐及恒生銀行簽發的支票

4. 支票金額不超過港幣100,000元

由此可以，發帖的這位網民說的並無道理，目前多間銀行也有推出無卡服務，手機代替銀行卡只是時間的問題。但是否代表完全捨棄銀行卡呢？也不是。

雖然銀行服務數碼化，對年輕一代而言十分方便，不過年長用戶普遍習慣或偏好實體交易或處理銀行事務，例如比起網上銀行，他們習慣到分行打簿；比起自動櫃員機存款，他們寧願排櫃位請職員協助。

所以，無論是用手機或銀行卡處理事務，也是視乎個人習慣，不應該完全捨棄其中一方。

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