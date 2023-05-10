  • 24°C
香港時間 : 2023510日 (週三) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男為悅已者容　頭髮＋眼周＋面部抗衰老三大法寶

博客 12:43 2023/05/10

分享：

分享：

雖然有云「女為悅己者容」，但對男士來說又何嘗不是有著愛美的天性？假若你對現時自己的狀態感到不滿，例如開始脫髮、眼部、面部和頸部皺紋等，倒不如看看以下數款來自英國CurrentBody的美容新法寶，或許可以幫助你「起死回生」也說不定。

光療生髮帽。（$6,500/圖片品牌提供）

帽內有120顆醫療等級LED紅光燈泡。（圖片品牌提供）

帽內有120顆醫療等級LED紅光燈泡。（圖片品牌提供）

光療生髮帽

無論是男是女，脫髮永遠都是一個叫人頭痛的問題。LED光療生髮帽透過帽內120顆醫療等級LED紅光燈泡，全面覆蓋前額髮際線到頸部上方的髮際線，LED紅光能夠促進頭皮的毛細血管循環，輸送更多養分及氧氣進入毛囊，使毛髮加強堅韌健康、避免提早落髮，官方建議在落髮早期就使用，增加頭皮的營養循環，進而延緩毛髮提早進入休止期，預防過度落髮導致的髮量稀疏及禿頭。

光療眼周美容儀。（$1,845/圖片品牌提供）

光療眼周美容儀。（$1,845/圖片品牌提供）

光療眼周美容儀

如果你深受魚尾紋與黑眼圈等眼周問題困擾，光療眼周美容儀結合4種強大的LED波長（黃光、紅光、深紅光和近紅外綫），主要改善眼周暗沉、細紋、黑眼圈等眼周肌膚問題，每次療程只需3分鐘，一周可用6次，更可以配合水凝膠面膜同時發揮功效，針對眼部肌膚問題同時保濕、滋潤，令肌膚水潤緊實。

光療面膜儀。（$3,050/圖片品牌提供）

這個美容產品在《Emily in Paris》第3季出現過。（圖片品牌提供）

光療面膜儀
雖然《Emily in Paris》第3季已經告一段落，但如果你還有一點印象，一定會記得Emily曾經在劇中用上這個LED光療面膜儀。它採用NASA與醫療界深受信賴的LED光療技術，能針對改善膚色、紋理、緊致度和細緻度，每周使用面膜儀5次，每次10分鐘，據說就能在四周後看到皺紋減少了35%。

產品查詢：Joyce Beauty（3798 0172）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列
2023/05/05
Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列
Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派
2023/05/02
Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派
Ferragamo改名只留姓氏年青化　推中性男女合用球鞋　
2023/04/28
Ferragamo改名只留姓氏年青化　推中性男女合用球鞋　

你可能感興趣

Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列
16:25 2023/05/05
Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列
Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派
17:11 2023/05/02
Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派
Ferragamo改名只留姓氏年青化　推中性男女合用球鞋　
16:46 2023/04/28
Ferragamo改名只留姓氏年青化　推中性男女合用球鞋　

最新專欄文章 更多

米芝蓮首屆侍酒師大獎得主 富臨飯店陸志文解構鮑魚配葡萄酒秘訣
2023/05/09
米芝蓮首屆侍酒師大獎得主 富臨飯店陸志文解構鮑魚配葡萄酒秘訣
Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列
2023/05/05
Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列
Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派
2023/05/02
Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派
可愛國產電動貓Ora攻港　28萬Funky Cat 400 Pro爆發力強
2023/05/01
可愛國產電動貓Ora攻港　28萬Funky Cat 400 Pro爆發力強
【葡萄酒Pop-up】南非酒Pop-up進駐中環街市 葡萄酒達人推介Parker至愛
2023/05/01
【葡萄酒Pop-up】南非酒Pop-up進駐中環街市 葡萄酒達人推介Parker至愛
消費資訊 消費種類 美容儀器 美容

下一篇文章

中國氣候風險可望改善　創造獨到投資機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拆解「先買後付」風潮：快速冒起背後　痛點猶在　銀行業如何應對？
拆解「先買後付」風潮：快速冒起背後　痛點猶在　銀行業如何應對？
日本市場具超額回報潛力 匯率成最大變數
日本市場具超額回報潛力 匯率成最大變數
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
米芝蓮首屆侍酒師大獎得主 富臨飯店陸志文解構鮑魚配葡萄酒秘訣
米芝蓮首屆侍酒師大獎得主 富臨飯店陸志文解構鮑魚配葡萄酒秘訣
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
貨幣政策轉捩點　美國加息近尾聲　歐元、澳元看漲
貨幣政策轉捩點　美國加息近尾聲　歐元、澳元看漲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款