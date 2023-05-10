男為悅已者容　頭髮＋眼周＋面部抗衰老三大法寶

雖然有云「女為悅己者容」，但對男士來說又何嘗不是有著愛美的天性？假若你對現時自己的狀態感到不滿，例如開始脫髮、眼部、面部和頸部皺紋等，倒不如看看以下數款來自英國CurrentBody的美容新法寶，或許可以幫助你「起死回生」也說不定。

▲ 光療生髮帽。（$6,500/圖片品牌提供）

▲ 帽內有120顆醫療等級LED紅光燈泡。（圖片品牌提供）

▲ 帽內有120顆醫療等級LED紅光燈泡。（圖片品牌提供）

光療生髮帽

無論是男是女，脫髮永遠都是一個叫人頭痛的問題。LED光療生髮帽透過帽內120顆醫療等級LED紅光燈泡，全面覆蓋前額髮際線到頸部上方的髮際線，LED紅光能夠促進頭皮的毛細血管循環，輸送更多養分及氧氣進入毛囊，使毛髮加強堅韌健康、避免提早落髮，官方建議在落髮早期就使用，增加頭皮的營養循環，進而延緩毛髮提早進入休止期，預防過度落髮導致的髮量稀疏及禿頭。

▲ 光療眼周美容儀。（$1,845/圖片品牌提供）

▲ 光療眼周美容儀。（$1,845/圖片品牌提供）

光療眼周美容儀

如果你深受魚尾紋與黑眼圈等眼周問題困擾，光療眼周美容儀結合4種強大的LED波長（黃光、紅光、深紅光和近紅外綫），主要改善眼周暗沉、細紋、黑眼圈等眼周肌膚問題，每次療程只需3分鐘，一周可用6次，更可以配合水凝膠面膜同時發揮功效，針對眼部肌膚問題同時保濕、滋潤，令肌膚水潤緊實。

▲ 光療面膜儀。（$3,050/圖片品牌提供）

▲ 這個美容產品在《Emily in Paris》第3季出現過。（圖片品牌提供）

光療面膜儀

雖然《Emily in Paris》第3季已經告一段落，但如果你還有一點印象，一定會記得Emily曾經在劇中用上這個LED光療面膜儀。它採用NASA與醫療界深受信賴的LED光療技術，能針對改善膚色、紋理、緊致度和細緻度，每周使用面膜儀5次，每次10分鐘，據說就能在四周後看到皺紋減少了35%。

產品查詢：Joyce Beauty（3798 0172）