貨幣政策轉捩點　美國加息近尾聲　歐元、澳元看漲

五月過了還未到十天，已經有三間央行進行了議息會議，本月特別之處在於不同央行貨幣政策出現了一些改變，而貨幣政策是影響外匯市場走勢的主要因素。

美聯儲加息將完結 利淡美元

由於外匯是相對的，美元要強，其他貨幣也就強不了。因此重點應先放在美聯儲，一如預期加息後，美聯儲沒有明確對市場表達出停止加息的言論，其議息聲明中刪除了上月的「預期進一步收緊政策可能是合適的」一句，換成「確定下一步合適的緊縮幅度會考慮多項因素」，這改變令市場預期6月再加息的機會不高，加上近日信貸市場流動性的收緊也達到加息的效果，再加息的預期又再度降低。基於加息對經濟的滯後效應及通脹有回落跡象，相信即使6月有機會加息，也只會是愈來愈接近最後一次加息。美聯儲加息週期完成一般利淡美元，反之由於歐元、英鎊的加息空間相對比美元高，所以應該令美元在季內維持偏弱的情況。

歐央行料再加息 歐元看漲

除了美聯儲外，歐洲央行一如預期放慢加息幅度至25基點。當局表示未來加息步伐將會繼續以數據為主導，以確保未來通脹回落至2%目標水平。值得留意當局亦預告資產購買計劃的再投資將於七月開始停止，這也有收緊流動性的效用，亦解釋了為何本次下調加息幅度會被一些早前取態比較鷹派的官員同意。至於美聯儲及歐洲央行兩者的決定有何分別? 就是歐洲央行行長堅持這不會是最後一次加息。由於進一步加息可能性相對較高，此消彼長下，息差優勢將支持歐元表現。儘管歐洲未來加息步伐仍然要取決於經濟數據，然而息差上的優勢依然存在。過去2個月歐元兌美元在1.05至1.10的區間運行，若未來公佈的經濟數據令市場預期通脹依然存在韌性，或會構成歐元向上突破這個區間的推動力。

澳元要持續上升 需待經濟改善

除了歐美央行外，澳儲行在4月停止加息後，再恢復加息25個基點，結果超出預期，並表達出可能需要進一步收緊，令澳元反彈並重上67美仙。重新加息主要由於當局認為通脹現水平與目標有一定距離，預期每當澳洲有重要數據再度提升加息預期時，澳元就有反彈的機會。話雖如此，由於澳洲屬於外向型經濟，要真正令澳元上升也要等待經濟正式改善，令資金從美元轉入至其他貨幣。總括而言，三間央行的貨幣政策是否轉捩點還要取決於未來的數據，但隨著加息對經濟的滯後效應逐步浮現，預期通脹回落，距離加息週期完成應該不遠了。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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