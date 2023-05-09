【電子支付】手殘轉錯錢點算好？ 天降橫財可唔可以收？教你5大平台的解決招數

近年電子支付極為盛行，無論是消費購物或是朋友之間的金錢交易，都會選用PayMe、AlipayHK、WeChat Pay HK等等電子錢包的付款方式。進行轉帳時理應小心核對資料，但總會有些「手殘」大意轉錯錢的時候。不用擔心！本網整合5個主流的電子錢包，在轉錯帳戶時的處理方法。但也要再次提醒讀者，在轉帳時應小心謹慎，並應核對輸入的收款帳號及金額，避免出錯。

不慎轉錯戶口怎麼辦？

香港金融管理局表示，市民如不慎轉帳到錯誤戶口，應盡快聯絡有關銀行或電子錢包營運商，尋求協助。有關銀行或電子錢包營運商會要求市民提供相關轉帳資料以便該機構通知收款方機構聯絡收款人。

當銀行或電子錢包營運商接獲市民通知轉帳到錯誤的戶口時，它們會按上述程序適當處理，包括會向轉帳人提供書面回應，詳細列出收款方機構與收款人溝通的日期、所採取的行動和結果。

收到誤傳款項怎麼辦？

市民若收到誤傳款項，應盡快通知有關銀行或電子錢包營運商處理，並經有關銀行或電子錢包營運商退回有關款項，否則可能會負上刑事責任。

各大電子錢包轉錯帳戶的處理方法

1. AlipayHK

根據AlipayHK網站，如果用戶不慎轉錯帳戶，可以致電客戶服務熱線聯絡。平台會在收到所有必需資料後，協助聯絡收款人以退回款項；如收款人拒絕退還，建議報警求助。

AlipayHK客戶服務熱線 電話：852-22453201 服務時間：星期一至星期日，9:00am - 9:00pm

2. WeChat Pay HK

如果用戶在WeChat Pay HK透過「轉數快」的方式轉錯帳戶，可以聯絡平台客戶服務員，協助查詢款項的去向及退回款項。同時，由於WeChat Pay HK用戶可設定到帳時間，如用戶擔心會有轉錯數的情況，可設定較長的到帳時間，保障自己。

「轉數快」以外，WeChat PayHK還提供掃二維碼、WeChat Pay HK帳號等等方式轉賬。假設你是利用這兩個方法轉帳，理論上支付方和收款人雙方認識，才會有對方的二維碼，或是才會成為WeChat的好友。這些情況下，客戶服務員則建議雙方自行解決。

WeChat Pay HK客戶服務熱線 電話：852-39291666 電郵：hkpay@wechat.com 服務時間：星期一至星期日，9:00am - 10:00pm

3. 八達通個人對個人（P2P）付款：

八達通網站指出，所有付款交易一經完成將不可撤銷，如果你錯誤向其他人作出付款，請直接聯絡有關人士以取回款項。如果未能解決問題，你可以下載八達通銀包錯誤轉賬 - 退款申請表格，填妥後以郵寄或電郵向八達通提交表格。

八達通顧客服務熱線 電話：852-2266 2222 專人接聽服務時間：星期一至五，9:00am - 9:00pm，星期六，9:00am - ６:00pm，星期日及公眾假期休息。

4. PayMe

翻查PayMe資料顯示，用戶只能夠在款項處於「待付款」狀態期間取消付款，其他已授權的付款則無法更改。

換言之，如果你錯誤地向不在PayMe好友名單內的人士付款，相關款項會在收款人接受之前，處於待付款狀態，用戶可以點選「取消付款」以取消該交易。

如果你是誤發款項予現有的PayMe朋友或商戶，付款會立即發出，平台則無法撤回。若用戶和收款人或商戶存有異議，須直接向其提出。不過，既然你們是現有的PayMe朋友，相信在現實生活當中也有交流，建議可以私下解決。

PayMe客戶服務團隊 使用應用程式上的「線上對話」聯絡客戶服務團隊，請前往「我的賬戶」＞「設定」＞「線上對話」以開始對話。 辦公時間：24小時

5. 轉數快

據轉數快網站，若想避免轉數錢的情況，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額。若出現轉錯錢而又未能直接聯絡收款人要求退回有關款項的情況，應盡快通知相關銀行或轉數快，銀行或轉數快會提供適當的協助。

結算公司服務管理熱線 電話：852-2533 1100 電郵：hkicl@hkicl.com.hk

【開市追揸沽】巴郡股東會投資啟示 滙控股東會後股價影響

撰文︰HKET理財組

【網絡熱話】遊客用支付寶搭車失敗、斥九巴司機態度差！

【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App