【女性理財】僅36%亞太區女性對財務有信心、只29%認為自己適合投資

2023年市場動蕩，通脹上升、長遠經濟前景及財務管理成為亞太區女性最關心的議題。富達國際進行了一項關於全球女性投資理財調查——《2023年全球女性投資理財調查》，該調查由YouGov於2022年12月22日至2023年1月8日在六個市場進行，受訪者年齡介乎18至69歲之間。調查顯示，亞太區女性普遍擔心生活成本上漲（81%）、長期經濟狀況（73%）和自身的儲蓄及投資能力（70%）。

女性對自己財務狀況滿意度較低

亞太區女性普遍對自己財務狀況的滿意度較男性為低，調查結果顯示，亞太區女性對自己財務管理缺乏信心，只有36%女性對自己的整體財務狀況有信心，當中以中國内地和香港的受訪女性較樂觀，比例明顯大幅低於持有相同看法的男性（45%）。

女性對個人財務管理缺乏信心

儘管54%女性表示她們正積極管理自己的財務，但只有29%認為自己適合投資。這或反映女性對個人財富管理缺乏信心，亦解釋為何大部分女性（68%）視現金儲蓄、定期存款和外幣等金融產品為她們退休期間的主要投資選項。此外，有五分之一（21%）女性表示不打算於退休後進行任何投資。

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富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕説道，月擁有穩定收入是香港（80%）及亞太區（75%）女性作退休後投資的首要考慮因素之一，然而，42%香港女性期望於退休後每年獲得5%至10%的投資回報。在長期低利率環境和通脹上升將蠶食現金價值的情況下，這想法似乎不切實際。

女性采取較保守方式增加退休儲蓄

同時，她們對退休儲蓄較擔憂，近一半(44%)女性普遍認為她們的退休儲蓄只能維持少於20年。另外，她們傾向於採取主動控制的方法增加退休後的收入，例如減少開支、延遲退休、增加目前儲蓄等，男性有相同看法，但在透過投資來滿足退休後收入的比較高於女性。

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透過教育賦予能力

亞太區女性普遍願意主動積極了解投資的相關知識，她們相信能透過在投資及財務方面的教育（37%）、在預算方面的教育（29%），以及獲取更多財務建議或指導（28%），能協助她們實現經濟獨立及長遠財務目標。

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陳宇昕總結道，儘管近年的波動市況影響投資者信心，但以長遠的投資心態在各市場週期持續投資，是捕捉增長及收入機會的重要因素，當為退休作投資時更甚。投資者亦可考慮多元化投資，例如透過管理基金投資不同地域和資產類別，隨著時間來分散整體風險及回報。透過持續投資及多元化策略，投資者可在人生不同階段中獲得相對穩健的投資回報。

撰文︰HKET理財組

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