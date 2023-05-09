【巴菲特】股神這樣管理情緒︰「留待明天才出口傷人」

每年5月，巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）的股東大會，都會獲得大批投資者的關注。因為在會上巴菲特與其老拍檔芒格（Charlie Munger）一如以往出席，回答股東的提問。在今年的股東信中，巴菲特提出，公司成功的重要原因之一，就是他和他的同事們避免了「重大錯誤」。當股東問有關如何把人生過得更好的建議，巴菲特指出，「應該寫下自己的訃聞，並用盡辦法達到」。的確，想像自己在人生終點最想獲得成就，將會是一生追求的目標。在投資方面，最重要是不去犯錯，這會破壞策略，巴菲特亦提出人生上，避免在財務和個人方面出問題的一些方法。

避免讓人「出局」的金錢錯誤



據CNBC 資深財經記者Ryan Ermey引述報道，當涉及到金錢時，巴菲特表示，可能會犯下的慘痛錯誤，是那些有機會顛覆個人財務計劃和目標的錯誤。意思是指，確保自己不犯任何可能讓你出局、或接近出局的錯誤。作為買股票的人，永遠不應該有任何一個夜晚會擔心自己投資而失眠。對大多數投資者來說，指的是要根據自己的風險容忍度進行投資，並避免將太多錢投入任何一個風險過高投資。透過廣泛多元化的投資組合，分散你的籌碼，杜絕任何一個「打破遊戲規則」的下滑風險。可以避免資本因投資組合配置大幅下降的可能性。

簡單的理財原則

此外，巴菲特鼓勵人們保持簡單的理財原則，花比你賺的少一點錢。當然，人人也可以花費比你所賺的更多。但是就會背負債務，而且很有可能永遠無法還清。不過，巴菲特指出，有關房屋貸款就屬於例外。透過避免債務，你可以避免在金錢上處於數學上的劣勢。如果你欠下信用卡債務，年利率為12%或14%，那麼你必須在投資上賺得比這更多。

實行情緒紀律 「留待明天才出口傷人」

巴菲特指出他的好友墨菲(Tom Murphy)曾給他上了「不可或缺」一課，讓他了解認識和控制情緒的重要性。人人在決定出口傷人之前，都總是可以留待明天才罵別人。巴菲特回憶道。這是我收到的最好的建議之一。 墨菲的觀點是，通常，在激動的情況下，每個人能做的最聰明的事情就是閉嘴。如果選擇發脾氣，更有可能做出一些以後會後悔的事情。 就互聯網而言，更會留下不良、衝動言論的永久記錄，損害自己的聲譽，而且 無法收回。生氣時不用急著破口大罵，如果明天再有同樣的感覺再算吧!

巴菲特亦提出了另一個避免錯誤的關鍵方法︰要仁慈。因為從來沒有一個善良的人會在沒有朋友的情況下死去。並且，他認識那些死時沒有朋友的富豪。包括他們的家人亦不在身邊。

撰文︰HKET理財組

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