【移居澳洲】住房擔保計劃擴大範圍 首期低至5%！永居移民適用、可與朋友合夥買樓

澳洲住房部長Julie Collins於早前宣佈，政府將放寬三項置業擔保計劃申請要求，旨在解決住房危機 。兄弟姐妹、朋友和其他家庭成員將能聯合申請首次置業擔保，澳洲永久居民也可以參與計劃。

朋友可聯合申請首次置業擔保

衛報和天空新聞網報道，今年7月1日起，擔保申請資格中「Couple」的定義，將從僅限已婚或同居關係的兩人，擴大為「任何兩個符合條件的個人」。令兄弟姐妹、父母或監護人和孩子或兩個朋友，都可以聯合申請首次置業擔保（First Home Guarantee） 和偏遠地區首次置業擔保（Regional First Home Guarantee）。

這兩個計劃也適用於過去10年未擁有房產的非首次購房者，以幫助那些可能陷入經濟困難的人。

澳洲首次置業者在申請按揭時，若首付少於20%，需支付貸方按揭押金保險（Lenders Mortgage Insurance, LMI），保險金額取決於首付數額和房屋價格。而在首次置業擔保和偏遠地區首次置業擔保計劃下，聯邦政府為高達15%的貸款提供擔保，使符合條件的購房者能以低至5%的首付買房，並免除貸方按揭押金保險。

家庭置業擔保擴大至所有法定監護人

家庭置業擔保（Family Home Guarantee）的申請人原先限於有受撫養子女的單身親生父母或養父母，7月1日起將擴大至孩子的所有單身法定監護人，例如姨媽、叔伯和祖父母。

在家庭置業擔保下，政府為高達18%的貸款提供擔保，合資格購房者能以低至2%的首付買房，並免除貸方按揭押金保險。

除了澳洲公民之外，永久居民也將有資格參加所有三項擔保計劃。計劃有效期持續直到2025年6月30日，每年共提供3.5萬個首次置業擔保名額，1萬個偏遠地區首次置業擔保名額，5千個家庭置業擔保名額。

據《福布斯》，計劃變化生效後，主要申請條件如下：

房價限制

住宅物業的價值不得超過購房者所在州或地區政府設定的價格上限。在房價最貴的新南威爾士州，上限設定為90萬澳元。在塔斯馬尼亞等更負擔得起的州，最高價格為45萬澳元。

物業類型

在購買的房產類型方面也有一定的靈活性，但所涉房產必須為自住房，投資性物業被排除在該計劃之外。符合條件的住宅物業包括：現有房屋、聯排別墅或公寓；房屋和土地配套（a house and land package，即土地、房屋一起買）；土地和建屋拆分合同（land and a separate contract to build a home，即土地、房屋分開買）；公寓樓花或聯排別墅樓花。

申請人資格

申請人須為年滿18歲的澳洲公民或永久居民，單身個人申請者上一財政年總收入少於$12.5萬澳元，雙人申請者上一財政年總收入少於$20萬澳元。

首付規模

擔保計劃用於協助首次置房產的個人或家庭少於20%首付，如個人或家庭的首付超過20%，將不適用。

參與銀行

澳洲國家房屋金融和投資公司（NHFIC） 已授權由澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）等32家銀行提供該計劃。

撰文︰HKET理財組

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