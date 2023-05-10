【今日消費優惠】Mr.Steak 6人同行、母親免費｜牛涮鍋放題全日7折

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【内地電話卡】邊張最著數？ 4G數據低至5元/月
本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1.Mr.Steak:母親節午餐優惠 6人同行 母親免費
母親節將至，Mr. Steak Buffet à la minute現推出母親節限定優惠，5月13日至14日，凡6人同行, 當中一位母親可享免費優惠。多於2小時的用餐時間，有多款甜品及美食都無限供應。
主打環球美食自助餐，可以橫掃海鮮山，生蠔、長腳蟹蟹腳、翡翠螺、鮮蝦、海蜆、等輪流登場。還有具代表性的即焗的心太軟，可以借機會寫字同媽媽講聲感謝。
Adult 成人 ：558元
Child 小童 ：368元
13/5 (星期六) 12:00 - 2:30pm
14/5 (星期日) 11:00am - 1:15pm，1:45pm - 4:00pm
• 優惠只適用於5月13-14日，午市時段。
• 必須電話或 online 預訂。
• 凡6人同行, 當中一位母親可享免費優惠 。
• 需以電子方式結賬。
• 需收取原價加一服務費（包括免費母親人士）。
• 不同時段供應之菜式會有差異，詳情可向餐廳查詢。
• 如有任何爭議，Mr. Steak保留行使此優惠之最終決定權。
價目表：http://bit.ly/423ammf
訂位網站：http://bitly.ws/wbLP
2. 牛涮鍋 MouMouClub：指定分店放題 全日7折
即日起至5月18日，於星期一至四2位或以上到指定4間Mou Mou Club，即可享快閃7折優惠，可享「愛爾蘭牛胸腹90分鐘放題」4款肉類+自助區超過50品的美食同飲品無限添食，午市低至110.6元/位。
推廣優惠於以下分店限定：
- 新界荃灣廣場3樓315號舖 (電話：2498 7228)
- 九龍灣淘大商場地下 G131-136號舖 (電話：2506 2883)
- 九龍西九龍奧海城2期1樓128A號舖 (電話：2702 8268)
- 新界馬鞍山廣場3樓364A號舖 (電話：2194 6028)
3.屈臣氏：母親節限定賞
即日起至5月14日，屈臣氏網店進行母親節限定賞，現買精選產品可以加1元換購卓營方一條根紓痛貼一片裝，幫她貼走肌肉酸痛疲勞。另外，買精選產品滿800元更可額外獲贈豐富禮品，包括肌研極潤特濃保濕化妝水 (30ml)、Physiogel抗敏紓緩乳液 (10ml)、卓營方葡萄糖胺關節修護軟霜 (6克) 及其他禮品。
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撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選