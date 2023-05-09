日本市場具超額回報潛力 匯率成最大變數

環球市場和投資者情緒自2022年起大幅受到美聯儲積極加息步伐影響。但日本即便在新央行行長植田和男上任後，基於其獨特的經濟情形仍繼續維持超低利率不變。我們認為日元兌美元匯率會是由去年至今年影響日本市場投資機會的最大變數，投資者宜關注其發展。

日本市場聚集不少潛力公司

日本市場聚集了不少本土獨有的公司，這些公司均具有良好的增長前景、穩健的盈利能力和可靠的回報。因此，我們相信日本市場能提供大量投資機會，儘管許多投資者一直忽視該市場。 而投資在日本市場的要訣在於以選擇性投資來規避市場風險，當中日元兌美元匯率的風險最為突出。

事實上，日本銀行保持利率相對穩定的做法導致整個2022年出現了較嚴重的拋售情況，儘管在年尾時央行似乎轉向，使日元在晚些時候有所反彈。時任行長黑田東彥當時亦有強調指這實際上並非利率政策轉向，只是該行試圖提高日本國債市場效率而已。但顯然投資者對這說法不為所動。而植田以鴿派開場上任後首個議息會議，市場普遍認為問題依然是何時加息，而非會否加息，儘管調整可能會推遲。我們認為在他上任後，日本銀行可能會在未來六個月收緊政策。在其他條件相同的情況下，這應該會帶動從根本上被低估的日元走強。

宜在高質、穩健企業找投資機會

在這情境下，以國內為投資重點又具有穩健治理和健康股息的公司可謂甚有吸引力。其中以電信行業為例，公司收益率往往受惠於被低估的貨幣價格，形成獨特的投資機會。銀行業和人壽保險等行業也明顯受利率上升的市場環境帶動獲利。然而，我們需要注意的是，這些業務仍然未有錄得結構性盈利。而當涉及到回報和增長前景等因素時，它們的表現亦相當平淡。投資者宜在高質量、穩健持久的企業中尋找投資機會，著眼於能提供不對稱回報的企業。

日元兌美元的匯率亦有可能引發另一個關鍵問題─企業盈利能力。然而，自前日本首相安倍晉三的「三支箭」計劃實行以來，日本企業在盈利能力和資產負債表效率方面已經逐漸改善。良好的治理除了為投資者提供更好的財務業績、利潤和投資回報外，這些公司在市場上亦可能會有更高的交易倍數。結果令許多投資者可在未曾發掘過的市場上找到一種可以真正推動超額回報的雙重槓桿。

另一方面，日本在近幾年應對人口挑戰過程中，聚焦於如何提升生產力，無形中催生了在自動化和機器人等行業的一些全球領導者。隨著越來越多的國家面臨嚴重的勞動力短缺問題，日本的這兩個行業提供了相當有趣的投資機會。

總括而言，日本是一個潛在的市場領導者。雖然日本市場在歷史上一直表現欠佳，但其多樣化的企業及行業提供了大量由下而上的投資機會，投資者不容忽視。

【關於作者】Glen Hilton於2021年加入尚渤投資管理公司，擔任高級股票研究分析師。此前，Hilton在景順擔任投資組合經理和高級分析師，專注全球多個行業，包括科技、媒體、電信和公用事業。他亦曾在Montgomery Asset Management擔任全球股票分析師，共同創立了替代能源投資策略。Hilton擁有芝加哥洛約拉大學的經濟學學士學位。

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