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一直儲唔到錢？弄清一件事　決定你的存款多與少

退休規劃 08:30 2023/05/09

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每年訂立新年目標時，我們總會希望未來能儲到多少錢，幾多歲可以提早退休。然而現在已踏入5月了，一年已過了3分之1，有很多人始終在埋怨收入太少、支出太多，無法達到儲蓄目標。或者我們應該想想，是否是弄錯了一個先後次序？

很多人都是「先支出，後儲蓄」，但有沒有想過，其實真正能達到儲蓄目標的，卻是「先儲蓄，後支出」？

先後次序是關鍵

如果想致富，還有更進一步的先後次序，就是「儲蓄→必要開支→投資→非必要消費」。

以下先講講第一點，「先儲蓄，後支出」。每個月人工到賬後，你第一件事是做什麽？相信很多人會先將拿一筆錢去交每個月的各種必要費用，例如，家用、租金、水費、電費、煤氣費、電話費、交通費、訂閲費等等。但是這個順序正是致富路上的絆脚石，最好先將一筆錢儲蓄，再去繳交這些費用。擧個例子，如果月收入是3萬，可以先將5000元儲蓄，剩餘25000元再分配給必要開支、投資和非必要消費。如果15000元用於必要支出，剩下10000元可以分別將6000元用於投資，4000元用於消費。不過，這個數值分配並沒有一個標準答案，可以根據自己的收支習慣適當調整，但主要理念就是要將每個月收入分成4個部分分配，並按順序執行。

檢閲收支 調整支出

滙豐2022年發佈了一項調查，主要披露各年齡段港人月均開支，其中23歲至27歲年齡層人士月均支出達27,200元。而根據2022年第四季政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示，15歲至24歲月收入中位數男女合計是14,600元，25歲至34歲月入中位數男女合計是21,000元。由此可見，在同年齡段，其實月均支出和月均收入存在一定差距，以25歲至34歲月收入與23歲至27歲月支出對比，是 -6200元，收支嚴重失衡，問題也由此浮現。

如果想儲到錢，其實可以從支出入手，調整自己每月支出結構，查看是否有些開支可以適當縮減。滙豐調查還指出，18歲至44歲整體開支以購物開支佔比最高，介於39%至48%。由此可見，要想增加自己儲蓄，可以將每個月購物開支減少，也就是縮減每個月的非必要開支。例如，將用於買衫、買鞋和買袋等消耗品的錢調整為儲蓄或投資。

總而言之，要想儲錢，最重要是搞清楚每個月資金分配的順序，按順序才能更好達致目標，其次，要定時檢閲自己的收支，調整嚴重失衡部分，將其轉為儲蓄或其他資金增值方式，打造健康財務狀態。

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